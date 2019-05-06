شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 مليارات دولار لمكافحة مشكلة النفايات البحرية فى آسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك التنمية الآسيوى عن خططه لإنفاق 5 مليارات دولار، بما فى ذلك القروض المشتركة من عام 2019 إلى 2024 لمساعدة منطقة آسيا والمحيط الهادئ على معالجة مشكلة النفايات البلاستيكية وغيرها من أشكال التلوث البحرى.

وذكر البنك ومقره مانيلا، على لسان رئيسه الياباني تاكيهيكو ناكاو، أنه يعتزم أيضاً دعم السياحة المستدامة وعمليات الصيد فى المنطقة.

وأضاف ناكاو، خلال اجتماع البنك السنوى، "أن المحيطات الصحية ضرورية لكوكبنا ولملايين الناس فى آسيا والمحيط الهادئ، لكن محيطاتنا فى خطر".

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وحذر ناكاو من أن ارتفاع درجات حرارة المياه ومياه الصرف غير المعالجة والتلوث البلاستيكى يضر بالمحيطات، وأنه ما لم يتم التصرف الآن، فإنه بحلول 2050 فإن 90% من الشعاب المرجانية بالمنطقة سوف تموت.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) أن الاجتماع السنوى للبنك شهد عقد ندوة حول حماية البيئة البحرية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتصدر التدابير المتخذة لمعالجة النفايات البحرية جدول أعمال قمة مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة في مدينة أوساكا اليابانية في يونيو المقبل.