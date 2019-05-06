"إس إيه بي" تعيّن محمد الخوتاني مديراً تنفيذياً لها في السعودية

الرياض - الخليج 365 :

أعلنت شركة "إس إيه بي" العالمية للتكنولوجيا عن تعيين محمد الخوتاني مديراً تنفيذياً لها في المملكة العربية السعودية، وذلك للمساهمة في تمكين النمو الاقتصادي القائم على السحابة ضمن رؤية المملكة للعام 2030، وتعزيز بناء المدن الذكية والشركات الذكية.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء مواصلة الشركات في المملكة مسيرتها في التحوّل الرقمي إلى شركات ذكية قادرة على تخزين البيانات وإدارتها وتحليلها في السحابة عبر الأجهزة المحمولة وأجهزة الاستشعار ووسائل التواصل الاجتماعي. وتستطيع الشركات الذكية التي تتمتع بالقدرة على الحصول الفوري على نتائج تحليلات البيانات التي تتمّ لحظة بلحظة متيحة لقادة الأعمال رؤىً وأفكاراً متعمقة، أن تبادر إلى إحداث التحوّل الرقمي في أعمالها وفي علاقاتها بعملائها.

وتُعد "إس إيه بي" بدعمها الرؤية السعودية 2030، أول شركة متعددة الجنسيات مختصة بتطبيقات الأعمال تستضيف عملاءها مباشرة في مركز للبيانات السحابية العامة يتبع لها ويتخذ من المملكة مقراً، وذلك في إطار خطتها الاستثمارية البالغة قيمتها 285 مليون ريال والممتدة على مدى 4 سنوات.

واعتبر الخوتاني أن وجود نواة رقمية حيوية "مهم" لدعم التحول الرقمي في رؤية المملكة 2030، وبناء المدن الذكية القائمة على التحليل الفوري للبيانات، وإثراء التنوع الاقتصادي وتسهيل الوصول إلى أهدافه في مختلف القطاعات، وقال: "يمكن لمركز البيانات السحابية العامة التابع لنا تمكين الشركات والمؤسسات من تعزيز تحولها الرقمي ودمج البيانات الضخمة مع الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات وإنترنت الأشياء والبلوك تشين".

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وتشهد "إس إيه بي" في المملكة اهتماماً واضحاً بباقاتها SAP S/4HANA وSAP C/4HANA من التطبيقات الفورية الخاصة بالأعمال التجارية والعملاء، فضلاً عن نظام SAP Leonardo الخاص بالابتكار الرقمي.

ويأتي تعيين الخوتاني بعد عمله لستّ سنوات في "إس إيه بي" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شغِل خلالها عدة مناصب كان آخرها منصب رئيس شبكات "إس إيه بي" التجارية. كذلك قاد الخوتاني أعمال قطاعات الطاقة والموارد الطبيعية، والسفر والنقل، والتجزئة، والخدمات.

وبهذه المناسبة وصف أحمد الفيفي، النائب الأول للرئيس والمدير التنفيذي لشمال منطقة الشرق الأوسط لدى "إس إيه بي"، محمد الخوتاني بالمسؤول القيادي وأحد صانعي التغيير في مجال التحول الرقمي بالمملكة، مؤكداً أنه "يمتلك المهارات والخبرات الكفيلة بدفع عجلة التقدّم في هذه السوق إلى الأمام"، وقال: "تُعدّ المملكة العربية السعودية سوقاً رئيسة لشركة "إس إيه بي"، كما أنها تتمتع بإمكانيات هائلة تتيح لنا أن نواصل تنفيذ خطتنا الاستثمارية ونساهم مساهمة فعالة في إحداث التحوّل في الأعمال التجارية وفي جميع جوانب الحياة المعيشية اليومية للسكان وفق رؤية المملكة ومقوماتها".

ويحمل محمد الخوتاني درجة البكالوريوس في هندسة الحاسوب من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ميدلسكس بالمملكة المتحدة.