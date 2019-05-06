كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| Vero.. تطبيق يسعى لمنافسة فيسبوك

VERO منصة أنشئت قبل سنوات، وتبوأت، فترة من الزمن، أكثر التطبيقات تحميلا، قبل أن يخفت وهجها بعض الشيء.

لكن الرئيس التنفيذي لفيرو أيمن الحريري، يؤكد استعداد منصته لتلبية تطلعات المستخدمين، عبر حماية خصوصيتهم، بحسب موقع سكاي نيوز.