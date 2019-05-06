سيتم إستخدام تقنية التعرف على الوجه على 97% من المسافرين المغادرين للأراضي الأمريكية

فاطمة أيت طالب - دبي - تعتقد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنها ستطبق تقنية التعرف على الوجه على 97 بالمائة من المسافرين المغادرين خلال السنوات الأربعة القادمة. يصور هذا النظام الركاب قبل ركوبهم مع العلم بأنه تم طرحه لأول مرة في العام 2017. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إستخدام هذا النظام والذي يُطلق عليه إسم The Biometric Exit بالفعل في 15 مطارًا في الولايات المتحدة.

هذا النظام يعمل عن طريق تصوير الركاب عند بوابة المغادرة ثم إستخدام الصور الملتقطة لمقارنتها مع تلك الموجودة في طلبات التأشيرة وجوازات السفر بالإضافة إلى تلك التي يأخذها عملاء الحدود عندما يدخل الأجانب البلاد. تتمثل الفكرة وراء نظام The Biometric Exit في منح السلطات فكرة جيدة عن من يغادر البلاد وأيضًا تحديد الأشخاص الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم.

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وبخصوص هذا الموضوع، يقول تقرير وزارة الأمن الداخلي الأمريكية : ” أثناء الخروج، تحدد خدمة المطابقة هوية المسافر، وتقوم بإنشاء سجل للخروج، مما يتيح لمكتب الجمارك وحماية الحدود تأكيد بيومتريًا مغادرة المواطنين غير الأمريكيين للبلاد “. وجدير بالذكر أنه تم إستخدام هذه البيانات من قبل مكتب الجمارك وحماية الحدود لتحديد ستة مسافرين حاولوا الدخول بوثائق لا تخصهم أو تم تزويرها.

تستخدم السلطات بشكل تقليدي بيانات رحلات الطيران لتتبع من يغادر البلاد. منذ بدء تشغيل هذا النظام، نجح في التعرف على وجوه 7000 مسافر تجاوزوا مواعيد تأشيراتهم على 15000 رحلة قام بتتبعها.