دراسة جديدة تجد أن الوقت الذي يقضيه الأطفال على أجهزتهم المحمولة ليس سيئًا كما نعتقد

فاطمة أيت طالب - دبي - في هذه الأيام، من غير المألوف العثور على أولياء الأمور الذين يستخدمون الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية لإبقاء أطفالهم مستمتعين أثناء تناول العشاء. وقد تردد في وقت لاحق أن إنفاق الأطفال لوقت طويل على الأجهز المحمولة يعتبر سيئًا وأنه من المحتمل أن يكون لديه القدرة على تغيير بنية الدماغ لدى الأطفال. ومع ذلك، يبدو أن هذا ليس هو الحال.

في دراسة جديدة أجرتها جامعة أكسفورد وتم نشرها في مجلة Nature Human Behaviour، فقد أظهرت أن النظرية التي تقول بأن قضاء الأطفال الكثير من الوقت على الأجهزة المحمولة يعتبر خطيرًا على صحتهم العقلية هي نظرية خاطئة، وأن ذلك لا يؤثر على الصحة النفسية للأطفال.

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في إحدى الدراسات التي نشرت في مجلة Scientific American، أوضحت المؤلفة Lydia Denworth أن نظرية قضاء الأطفال الكثير من الوقت على الأجهزة المحمولة يعتبر خطيرًا على صحتهم العقلية هي نظرية خاطئة، ولكن هذا لا يعني أنه يجب على الآباء السماح لأطفالهم بإستخدام الأجهزة المحمولة بحرية مطلقة. توضح الدراسة في الأساس أن الوقت الذي يقضيه الأطفال على الأجهزة المحمولة ليس سيئًا على صحتهم النفسية كما كان يٌعتقد سابقًا، ولكن في الوقت نفسه، فإن ترك الأطفال يصبحون مهووسين أو مدمنين من شأنه أن يؤثر على حياتهم الإجتماعية أو تعليمهم.

لحسن الحظ، وضعت شركات مثل Apple و Google تدابير معينة تساعد الآباء على التحكم بشكل أفضل في المدة التي يقضيها أطفالهم على أجهزتهم المحمولة.