العاصمة الأمريكية واشنطن ستسمح لروبوتات التوصيل بالسير على ممرات المشاة والأرصفة

فاطمة أيت طالب - دبي - المواطنين في العاصمة الأمريكية واشنطن قد يبدأون في رؤية روبوتات التسليم على الرصيف في المستقبل المنظور. لقد أصبحت في الواقع الولاية الثامنة في البلاد التي تسمح بإستخدام روبوتات التوصيل على ممرات المشاة والأرصفة. تم التوقيع على مشروع القانون الذي يسمح بذلك مؤخرًا من قبل حاكم الولاية، السيد Governor Jay، لذا فهو قرار رسمي إلى حد بعيد. كانت ولاية فرجينيا أول من سمح لروبوتات التوصيل على ممرات المشاة والأرصفة في العام 2017، وتلتها ولايات أخرى مثل أوهايو ويوتا وأريزونا في وقت لاحق.

تُستخدم روبوتات التوصيل هذه إلى حد كبير في المرحلة الأخيرة من عمليات التسليم المحلية. إنها تساعد في توفير دفعة للشركات المحلية لأن الشركات التي ليس لديها بنيتها التحتية الخاصة للتوصيل يمكنها الإعتماد على الروبوتات للقيام برحلات التسليم القصيرة هذه.

وهذا يُمكّن تلك الشركات من التنافس مع المتاجر الإلكترونية الكبرى التي تملك شبكات توصيل أكثر رسوخًا. الفائدة الأخرى لروبوتات التوصيل لها علاقة بالبيئة، فمعظم هذه الروبوتات ستعمل بالطاقة الكهربائية.

تعمل الروبوتات بشكل مستقل من خلال الاعتماد على العديد من التقنيات التي تشمل نظام تحديد المواقع والرؤية الحاسوبية والتعلم الآلي. يمكنها تحديد بيئتها الخاصة والتنقل في المناطق المزدحمة مع القدرة على تجنب العقبات. بعض الناس لديهم مخاوف من أن وضع هذه الروبوتات على الأرصفة والممرات المتقاطعة يزيد من الخطر على المشاة. ومع ذلك، فنحن لم نسمع حتى الآن عن أي حوادث كبيرة لها علاقة بروبوتات التوصيل في الولايات التي سُمح فيها بإستخدام روبوتات التوصيل هذه على ممرات المشاة والأرصفة.