سامسونج تعمل على حل جديد لتضمين الكاميرا الأساسية تحت الشاشة في الهواتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن المكان الذي تتواجد فيه على الشاشة، فإمكاننا جميعًا أن نتفق بالإجماع على أن عدم وجود أي قطع في الشاشة أفضل بكثير من وجوده. بصراحة، في قطاع التكنولوجيا المحموم اليوم وخاصة وسط ثورة بصمات الأصابع المدمجة في الشاشة، فلم يتطلب الأمر الكثير من التبصر لرؤية أن التضحية ببعض المكونات من أجل الشاشة ليس سوى مجرد نقطة إنطلاقة.

لحسن الحظ، يبدو أن الإنتظار لن يكون طويلاً لأن شركة سامسونج تعمل بالفعل على حل جديد يسمح بتضمين الكاميرا تحت الشاشة. جاءت هذه المعلومات أولاً من الشركة، وبالضبط من السيد Yang Byung-duk الذي يشغل منصب نائب رئيس قسم البحث والتطوير، وقد تم تأكيدها الآن من قبل وسائل الإعلام الكورية.

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إستطاعت الشركات المصنعة للهواتف الذكية تخطي العديد من العقبات التي تحول دون جعل الشاشات تغطي الواجهات الأمامية للهواتف الذكية بالكامل، فقد وجدت طريقة للتخلص من الزر الرئيسي الفعلي، ووجدت طريقة لإزالة المكونات الأساسية الأخرى من الواجهات الأمامية للهواتف الذكية مثل مستشعر الإضاءة ومستشعر القرب وسماعة الأذن، ولكن يبقى التحدي الوحيد على الطريق المؤدي إلى الهواتف الذكية المزودة بالشاشات الكاملة، وهو الكاميرا الأمامية. ووفقا للتقرير الصادر من وسائل الإعلام الكورية، فهو يقول بأن الحل الذي تعمل عليه شركة سامسونج يمكن تطويره إلى الحد الذي يجعل ثقب الكاميرا غير مرئي ولا يؤثر على وظائف الكاميرا أو الشاشة.

هذا بالتأكيد خبر سار. لسوء الحظ، لا يزال التقرير يفتقر إلى التفاصيل، ولكن من الواضح أن التقنية تتضمن جعل الجزء العلوي من الشاشة حيث تتواجد الكاميرا الأمامية شفافًا عندما تكون الكاميرا قيد الاستخدام. نود أن نعرف بالضبط كيف يعمل ذلك، ولكن سيتعين علينا الآن الإنتظار لفترة قبل أن نحصل على المزيد من التفاصيل.