شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو متعرفوش.. يعنى إيه "خط كارمان" وما أهميته لمهمات الفضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تساءلت يوما ما عن الخط الفاصل بين الفضاء والأرض، أى ما هو الارتفاع الذى يمكن أن يطلق عليه حينها أن هذا هو الفضاء؟ لكن الاتحاد الدولى للملاحة الجوية (FAI)، قرر حل هذه المشكلة من خلال وضع ما يعرف بـ "خط كارمان"، حيث يعد الاتحاد الدولى للملاحة الجوية (FAI) هيئة لوضع المعايير الدولية وحفظ السجلات فيما يتعلق بالملاحة الجوية والفضائية.

"خط كارمان"

هو خط يقع على ارتفاع 100 كيلومتر فوق الأرض من منسوب سطح البحر، وعادة يستخدم للتفرقة بين الغلاف الجوى للأرض والفضاء الخارجى، وقد سمى هذا الخط باسم الفيزيائى والمهندس المجري-الأمريكى "تيودور فون كارمان" 1881-1963 الذى كان يعمل فى مجال الملاحة الجوية والفضائية، وقد كان كارمان هو أول من حسب أنه حول ذلك الارتفاع (100 كيلومتر) يصبح الغلاف الجوى رقيقاً جداً لأغراض الملاحة الجوية (لأن أى مركبة عند هذا الارتفاع سوف تضطر أن تطير بسرعة أسرع من السرعة المدارية لكى تستخلص من الجو قوة رفع هوائى كافية تمكنها من دعم نفسها، مع إهمال قوة الطرد المركزي).

كذلك فعند عبور ذلك الخط من الفضاء الخارجى إلى الأرض تحدث زيادة مفاجئة فى الحرارة الجوية والتفاعل مع الإشعاع الشمسي.

تعريف أخر:

الجو لا ينتهى فجأة عند أى علو معين، ولكنه يصبح أرق تدريجياً مع الارتفاع، وبالإضافة لذلك، يمكن أن يختلف تعريف "حد الفضاء" إلى حد كبير باختلاف تعريف الطبقات المختلفة التى تشكل الفضاء حول الأرض (وتبعاً لإذا ما كانت تلك الطبقات تعتبر جزءاً من الغلاف الجوى الفعلي): إذا كان للمرء أن يعتبر طبقتى الثيرموسفير وإكزوسفير معاً يشكلان جزء من الغلاف الجوى وليس من الفضاء، فيمكنه أن يبسط الحدود مع الفضاء إلى ما لا يقل عن 10,000 كم فوق مستوى سطح البحر.

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طبقات جو الأرض

طبقا لتقسيم غلاف الأرض توجد أربعة طبقات مختلفة الارتفاع:

- الطبقة السفلى وتسمى تروبوسفير وهى التى تجرى فيها الرياح والسحب، وتعلوها طبقة ستراتوسفير.

- أما الطبقة الثالثة فهى طبقة ميزوسفير وهى تعتبر طبقة متوسطة كما يعبر عنها الاسم، تنتهى الميزوسفير على ارتفاع 85 كيلومتر ،

- ثم طبقة ثيرموسفير سميكة، بين ارتفاع 85 كيلومتر إلى نحو 700 كيلومتر، ترتفع فيها درجة الحرارة من جديد.

بناء على ذلك يوجد "خط كارمان" فى الجزء السفلى لطبقة ثيرموسفير الدافئة، فوق طبقة ميزوسفير.