تعرف على طقس اليوم الاثنين1 رمضان ودرجات الحرارة

كتب: محمد متولي
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد، في حين يبدأ بالانخفاض التدريجي على غرب البلاد، ليكون الطقس لطيفا على السواحل الغربية نهارا، وكل الأنحاء ليلا.
وأضاف منشور الهيئة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه ستقل الرؤوة بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما ستظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها...
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