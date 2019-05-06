شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مراحل تطور صواريخ Space X فى 6 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة SpaceX للفضاء في عام 2002، حتى حققت القفزة الكبرى في عام 2018، حيث أطلقت SpaceX صاروخ Falcon Heavy الضخم، كما أن لديها لإرسال صاروخ أكبر إلى المريخ، ومن هنا نرصد مراحل تطور المركبات الفضائية والصواريخ على مدار سنوات شركة الفضاء الكبرى، وفقا لما ذكره موقع "space" العلمى.



فالكون 1 فالكون 1

فالكون 1 هو أول صاروخ تصنعه شركة SpaceX، وكان لديه القدرة المقترحة لحمل 670 كيلوجراما إلى مدار الأرض المنخفض، حيث حلقت بين عامي 2006 و 2009.



فالكون 9 فالكون 9



مركبة دراجون دريمز

مركبة دراجون كانت الشركة قد فكرت في تطوير صاروخ وسيط يسمى فالكون 5، ولكن بدلاً من ذلك تخطى إلى الأمام وبدأ العمل على فالكون 9، حيث يمكن لهذا الصاروخ إرسال حمولة إلى مدار أرضي منخفض يصل وزنه إلى 28،991 رطل (13،150 كجم).مركبة دراجون دريمز في مارس 2006 ، أعلنت الشركة رسميًا عن Dragon عندما قدمت الشركة اقتراحًا لبرنامج العرض التوضيحي لخدمات النقل المداري التجاري (COTS) التابع لناسا، وكان الهدف النهائي هو تطوير مركبة فضائية خاصة لنقل البضائع إلى محطة الفضاء الدولية.

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صاروخ جراس هوبر صاروخ جراس هوبر

كان Grasshopper نموذجًا أوليًا للصاروخ تم إطلاقه بولاية تكساس، وهو يعكس المزيد من الخبرة في مجال التعزيز الهبوطي عموديًا.



هبوط الصواريخ أول منصة هبوط لصاروخ SpaceX

تُظهر هذه الصورة منطقة الهبوط 1، وهي منطقة الهبوط الأرضي للمرحلة الأولى من طراز فالكون 9 في محطة كيب كانافيرال الجوية، وهذا هو المكان الذي قامت به SpaceX بأول عمليات الهبوط الأرضي التي يتم التحكم فيها في 21 ديسمبر 2015.



اعادة استخدام الصواريخ إعادة استخدام الصواريخ

منذ بداية تاريخ Falcon 9 ، كانت SpaceX مهتمة بإعادة استخدام المرحلة الأولى من الصاروخ لتوفير تكاليف الإطلاق، ولعل الاختبارات المبكرة للهبوط لم تنجح، ولكن، قامت SpaceX بمحاولات فى عمليات الإطلاق الأولى والثانية والسادسة من Falcon 9 للتحكم في الهبوط المعزز.