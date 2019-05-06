شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متحف نيويورك يضم "Mortal Kombat" وماريو إلى قاعة مشاهير ألعاب الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحف الوطنى للألعاب بولاية نيويورك الأمريكية، عن ضم مجموعة من الألعاب الجديدة إلى قاعة ألعاب الفيديو الشهيرة هذا العام وهى كل من Mortal Kombat وSuper Mario Kart وColossal Cave Adventure وMicrosoft Windows Solitaire.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد كانت لعبة "سولتير" الشهيرة التابعة لشركة مايكروسوفت، مرشحة منذ عامين، لكنها فشلت فى تحقيق النجاح والدخول إلى قاعة المشاهير فى ذلك الوقت.

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وقد شهد هذا العام وجود العديد من الألعاب المرشحة للانضمام إلى قاعة مشاهير ألعاب الفيديو بما فى ذلك:"Half-Life، وCall of Duty، وDance Revolution، وKing’s Quest، وMetroid، وMinecraft، و Ms. Pac-Man - وجميعها كانت ضمن التصفيات النهائية فى 2018 أيضًا.

وقال المتحف إن جميع الألعاب الأربعة "أثروا بشكل كبير على صناعة ألعاب الفيديو والثقافة الشعبية والمجتمع بشكل عام"، ولا تزال سلسلة Mortal Kombat وSuper Mario Kart قوية، مع ملاحظة أن المتحف الوطنى للألعاب هو متحف تم إنشاؤه لضم الألعاب، وذلك اعترافا بالدور الكبير الذى لعبته فى تاريخ صناعة الألعاب.