واحة دبي للسيليكون تستقبل وفدًا من وسائل إعلام عالمية

زار وفد من ممثلي وسائل الإعلام العالمية المتخصصة في تطبيقات التقنية، والذكاء الاصطناعي سلطة واحة دبي للسيليكون – الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون – المدينة الحرة التقنية المتكاملة؛ للاطلاع على أفضل الخدمات التي تقدمها السلطة في المجال التقني.

ونُظمت الزيارة بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي “دبي للسياحة”، على هامش “قمة عالم الذكاء الاصطناعي”، الحدث الأول من نوعه في هذا المجال على مستوى العالم.

وكان في استقبال الوفد المهندس معمر الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية والمدينة الذكية في سلطة واحة دبي للسيليكون. واطلع الوفد الإعلامي خلال الزيارة على البنية التحتية العالمية المستوى، إضافة إلى الخدمات التجارية التي تقدمها الواحة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، فضلًا عن سهولة تأسيس الأعمال في ظل المرافق الفريدة، والمتقدمة، والموقع الإستراتيجي الذي تتمتع به الواحة. وعرض المهندس معمر الكثيري أحدث التطورات المتعلقة بمشروع “سيليكون بارك” والذي يعد أول مدينة ذكية متكاملة في دبي، تضع معيارًا عالميًا جديدًا لحلول التقنية الذكية، والذي يتوقع اكتمال العمل به خلال الربع الثاني من العام الجاري.

كما زار الوفد مركز دبي التقني لريادة الأعمال “ديتك” المملوك بالكامل لسلطة واحة دبي للسيليكون، والذي يعد أكبر مركز لتقنية الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يجمع تحت مظلته أكثر من 800 شركة ناشئة، من 72 دولة مختلفة.

واطلع الوفد على “مسرعة دبي للمدن الذكية” التي يستضيفها مركز ديتك بالتعاون مع ستة شركاء إستراتيجيين، هم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ومكتب دبي الذكية، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وشركة فيزا، وشركة “أورانج بيزنس سيرفيسز”، وجامعة روتشستر للتقنية. وساهمت المسرعة بتأسيس 20 شركة ناشئة ناجحة، ترتكز أعمالها حول الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والخدمات اللوجستية، والوثائق الذكية.

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وقال المهندس معمر الكثيري: “تؤكد هذه الزيارة على الدور الهام الذي تلعبه السلطة في ترسيخ تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة في واحة دبي للسيليكون، تماشيًا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نحو تسريع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجعل دبي المدينة الأذكى، والأسعد، والأكثر أمانًا على مستوى العالم”.

وأضاف الكثيري: “ضم الوفد الإعلامي الدولي ممثلين عن وسائل إعلام آسيوية، وأوروبية، وإفريقية، ممن سمعوا عن العمل الكبير الذي تقوم به السلطة، وأرادوا الاطلاع على تجربتنا الناجحة في توفير الخدمات الذكية، والتقنيات الحديثة. وستعزز هذه الزيارات وجودنا على الساحة الدولية، وستكون بمثابة بوابة مهمة لواحة دبي للسيليكون لعرض أحدث تقنياتنا أمام الشركاء العالميين، وأصحاب المصلحة”.

وفي ختام الجولة، أثنى الوفد على مستوى الزيارة، وحسن الاستقبال من قِبل فريق عمل واحة دبي للسيليكون، كما أشاد بجهود سلطة الواحة في تقديم خدمات عالمية المستوى لأصحاب الشركات الناشئة، ورواد الأعمال؛ مما يجعلها بيئة مثالية لشركاء الأعمال، والمقيمين، والزوار.