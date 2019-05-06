شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تبدأ قبول خدمات الدفع Apple Pay وGoogle Pay والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن بريطانيا أصبحت تدعم الآن خدمات الدفع التابعة لجوجل وأبل، حيث يمكن الآن للمواطنين فى بريطانيا دفع تكاليف الخدمات الرسمية عبر الإنترنت، حيث تدعم حكومة المملكة المتحدة الآن Apple Pay وGoogle Pay حفنة من الخدمات عبر الإنترنت كجزء من التجربة.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فيمكن للمستخدمين الاعتماد على أجهزتهم المحمولة للدفع مقابل الدخول السريع الى الولايات المتحدة، وخدمة المسافر المسجل، وخدمة الإعفاء من التأشيرة الإلكترونية، وستعمل أيضًا من خدمة "DBS".

فيما يتوقع المسؤولون توزيع المدفوعات بين الخدمات الحكومية الأخرى "المركزية" وكذلك الحكومة المحلية والرعاية الصحية والشرطة، ورغم أنها ليست إضافة كبيرة، لكن يمكن أن تجعل الحياة أسهل.

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