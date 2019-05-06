كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| هاتف OnePlus 7 لن يقدم معيار IP68 للحماية ضد الماء والغبار
متابعة-سنيار: يشير إعلان جديد لهاتف OnePlus 7 Series الذكي إلى أنه يمكنك ببساطة وضع الهاتف في دلو من الماء وسيكون كل شيء على ما يرام – لكن OnePlus يريدك أيضا أن تعرف أن هذا غير صحيح.
حيث أن الإعلان يهدف إلى التأكيد على أن OnePlus 7 لم يحصل على شهادة IP الرسمية لمقاومة الماء، وأن الشركة لا توفر أي ضمان لمقاومة الماء / السوائل”.
لا يضمن تصنيف IP مقاومة الهاتف للماء، ولكنه يوفر راحة البال للعديد من العملاء وهو مدمج في سعر الهاتف.
وقد تم الكشف عن الكثير من مواصفات OnePlus 7 Pro من خلال التسريبات التي نشرت حول الهاتف على شبكة الإنترنت، حيث يأتي الهاتف بحجم 6.64 إنش في الشاشة، مع شاشة Super AMOLED مميزة بجودة عرض Quad HD بلس، كما يدعم معدل تحديث للإطارات 90Hz.
وسيتم الكشف رسميا عن OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro في 14 مايو.
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