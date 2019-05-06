شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهندس سابق بجوجل يكشف مؤامرة يوتيوب السرية لتدمير متصفح إنترنت إكسبلورر 6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ 10 أعوام تقريبا بدأ يوتيوب بعرض إشعارات لمستخدمى متصفح إنترنت إكسبلورر 6، تحذرهم بأن شركة مايكروسوفت ستُوقف الدعم عن المتصفح قريبا.

وكان هذا التنبيه يظهر تقريبا فى كل صفحات يوتيوب فى الوقت الذى كان يُمثل عدد مستخدمى متصفح الإكسبلورر نحو 18% من "ترافيك" يوتيوب، لذا وضع مجموعة من مهندسى يوتيوب الغاضبين خطة لتدمير المتصفح القديم إنترنت إكسبلورر.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى فقد كشف Chris Zacharias، وهو مهندس سابق فى جوجل ويوتيوب عن هذا الأمر قائلا: "لقد بدأنا فى التخيل الجماعى حول الطريقة التى يمكننا بها الانتقام من متصفح إنترنت إكسبلورر"، مضيفا: "كانت الخطة بسيطة للغاية، سنضع لافتة صغيرة فوق مشغل الفيديو الذى سيظهر فقط لمستخدمى المتصفح، وقامت مجموعة من المهندسين بتنفيذ هذا الشعار.

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فى ذلك الوقت كانت شركة جوجل قد استحوذت على يوتيوب قبل بضع سنوات من وضع شعار المتصفح ولم يكن موقع مشاركة الفيديو متوافقًا تمامًا مع البنية الأساسية والسياسات الخاصة بـشركة جوجل.

وقد أنشأ مهندسو يوتيوب مجموعة خاصة من الأذونات تسمى "OldTuber"، حتى يتمكنوا من تجاوز سياسات اختراق الأكواد الخاصة بشركة جوجل وإجراء تغييرات مباشرة على قاعدة كود يوتيوب مع مراجعات محدودة للرموز، مما سمح لـ Zacharias وبعض المهندسين الآخرين بوضع اللافتة فى مكانها مع القليل من الإشراف.

ويعترف Zacharias قائلا: "لقد رأينا فرصة أمامنا لإعاقة متصفح إنترنت إكسبلورر بشكل دائم".

وكانت النتيجة تراجعًا كبيرًا فى مستخدمى يوتيوب عن طريق متصفح الإنترنت إكسبلورر، وقال Zacharias: "خلال شهر واحد، تم تقليص قاعدة مستخدمى عن طريق متصفح الإنترنت إكسبلورر إلى النصف وتراجع أكثر من 10 بالمائة من مستخدمى المتصفح بينما زادت جميع المتصفحات الأخرى بكميات مماثلة".