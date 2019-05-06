"شديد الحرارة".. تعرف على طقس أول يوم في رمضان (بيان بالدرجات)

(مصراوي): يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الاثنين "أول أيام شهر رمضان"، طقس شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية. ويبدأ الانخفاض التدريجي على غرب البلاد ليكون الطقس لطيفًا على السواحل الغربية نهارا، لطيفا ليلا على الأنحاء كافة، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنحفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وعلى البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية...

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