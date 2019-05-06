شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آخرها "Bonfire".. أبرز خدمات أطلقتها فيس بوك وقررت إيقافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم النجاح الكبير الذى تحظى به شركة فيس بوك فى عالم التواصل الاجتماعى إلا أن هذا لم يمنعها من امتلاك بعض المشاريع الفاشلة، أو التى لم يكتب لها النجاح على الأقل، الأمر الذى دفع عملاق التواصل الاجتماعى لإغلاق بعضها، وفيما يلى نرصد أبرز المشاريع التى أغلقتها فيس بوك بعد عدم تحقيقها النجاح المطلوب كما يلى:

فى يناير الماضى، كشفت فيس بوك أنها ستغلق تطبيقها "Moments" الخاص بالصور فى 25 فبراير الماضى، حيث كان التطبيق يسمح بمشاركة الصور بشكل خاص بين الأصدقاء، وقال مدير المنتجات للتطبيق، روشباه دوشى حينها: "سننهى دعم تطبيق Moments والذى تم إنشاؤه بشكل رئيسى لحفظ الصور للمستخدمين ومشاركتها"، مضيفًا: "نعرف أن الصور التى يشاركها المستخدمين مهمة، لذلك سنستمر بتوفير حلول لمشاركة تلك اللحظات على تطبيق فيس بوك نفسه".

وأطلقت "فيس بوك" التطبيق فى 2015، ويتميز بكونه شبيه فى تطبيق "صور جوجل" إلى حدٍ ما، إذ يسمح للمستخدمين بمشاركة الصور بين أصدقائهم على فيس بوك بشكل خاص دون رفعها على الشبكة بالأساس.

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وبعد عامين من الكشف عنه أكد تقرير حديث أن شركة فيس بوك تعتزم إغلاق تطبيق Bonfire التابع لها، والذى يعتبر نسخة من تطبيق "هوسبارتي" الشهير، حيث تم الكشف عنه فى يوليو 2017، وهو عبارة عن تطبيق يساعد المستخدمين على إجراء فيديوهات لايف جماعية بكل سهولة.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى فمن المنتظر أن يتوقف عن العمل فى وقت ما من هذا الشهر، وقد بدأ التطبيق فى الاختبار فى الدنمارك فى خريف عام 2017، لكنه لم يأت إلى الولايات المتحدة أبدًا، فيما قال فيس بوك فى بيان: "فى مايو سننهى دعم اختبارات Bonfire، وسنقوم بدمج عناصر ما تعلمناه فى المنتجات الحالية والمستقبلية الأخرى".

وفى يونيو الماضى، أوقفت شركة فيس بوك البرنامج الذى أطلقته سنة 2014 بهدف تصنيع أسطول من الطائرات ذاتية القيادة وهو مشروع "أكويلا" لطائرات بلا طيّار تعمل بالطاقة الشمسية. والتى تتيح النفاذ إلى الإنترنت فى المناطق المحرومة من هذه التقنية، وأكدت المجموعة فى البيان الذى أصدرته فى هذا الشأن عن نيتها مواصلة تطوير الأجهزة الطائرة لتوفير الإنترنت فى المناطق النائية، لكن مع تركيز جهودها مع شركائها على الإنتاج الصناعى.