شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. سيارة نقل ذاتية القيادة لأول مرة على الطرق السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتم اختبار شاحنة ذاتية القيادة سعة 25 طنًا فى تجربة قد تسرع أعمال الطرق فى المملكة المتحدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية على موقعها الرسمى، فإن المركبة يمكن أن تحمل حمولة 40 طناً، والتى تم تزويدها بأدوات تم تطويرها في الأصل للشاحنات المستقلة في المناجم الأسترالية، بما في ذلك وحدة ضوء الليزر لرصد الأشياء في طريقها.



سيارة قلابة

ويتم اختبار السيارة على الطريق السريع A14 حيث يجري العمل على تطوير امتداد يبلغ طوله 21 ميلًا (34 كم) من الطريق بين كامبريدج و هنتنجتون، ويمكن تطوير شاحنات مستقلة للعمل على مدار الساعة، مما يعني انتهاء العمل بشكل أسرع.

وتُستخدم الشاحنات لنقل التربة المحفورة، حيث يتم نقل حوالي 10 ملايين متر مكعب بواسطة 200 شاحنة قلابة.



سيارة

وقال جوليان لامب، نائب مدير المشروع نيابة عن الطرق السريعة في إنجلترا: "ليس استبدالا للسائقين ولكن يجب أن يكون المشروع قادراً على الاستجابة للسعة التي سنحتاجها".

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وأضافت أنه لا يوجد سبب لعدم تمكن المركبات ذاتية التشغيل من العمل 24 ساعة في اليوم، وأن هذه التكنولوجيا يمكن أن تجعل المواقع أكثر أمانًا للعمال عن طريق إبعاد الناس عن الآلات.

وتم تجهيز سقف الشاحنة بجهاز تعقب GPS وجهاز استقبال WiFi ووحدة ضوء الليزر.

وعند التبديل إلى الوضع المستقل، يتم التحكم فيه بواسطة أجهزة الكمبيوتر، فيما أعربت فيونا ماكدونالد، مديرة مشروع الطرق السريعة في إنجلترا، عن أملها في أن يتم استخدام التقنية سريعا، حيث تم تطوير أنظمة السلامة في أستراليا وتستخدم شاحنات مماثلة في المناجم.

ومع ذلك، قالت إنها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها استخدام شاحنات مستقلة في أعمال الطرق في أي مكان في العالم.

كما تم تزويد الشاحنة التي يجري اختبارها بأدوات بحثية قديمة تم تطويرها قبل سبع سنوات، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر سنتين إلى ثلاث سنوات قبل تشغيل الشاحنات ذاتية التشغيل.

وهذا يعني أنه لن يتم استخدامها في مشروع A14، المقرر الانتهاء منه بحلول نهاية عام 2020، ولكن قد يتم استخدامه في المشاريع المستقبلية، حيث التزمت الطرق السريعة في إنجلترا بمبلغ 150.000 جنيه إسترليني من صندوقها المخصص للابتكار في تجربة الشاحنة القلابة A14.