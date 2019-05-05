أفضل ثلاثة برامج Keyboard للهواتف في 2019

هناك الكثير من برامج Keyboard الموجودة للهواتف مع الكثير من المميزات و الخصائص المختلفة، التنقل بين هذه البرامج والبحث عن البرنامج الأفضل قد يكون أمرا ً متعباً لذا جمعنا لكم أفضل ثلاثة برامج في هذا المجال على الإطلاق .

كل البرامج المذكورة في المقال ممتازة وتؤدي الغرض المطلوب منها بكفاءة عالية كما اننا قمنا بتجربتها بشكل شخصي لفترات طويلة، يمكنك الإختيار بين هذه البرامج على حسب ما تفضل بشكل شخصي أو البرنامج الذي تجد أنه يلبي إحتياجاتك بشكل أفضل كما أن هذه البرامج موجودة بشكل مجاني لمستخدمي IOS و أندرويد .

فوائد إستخدام برامج Keyboard خارجية :

قد يسأل البعض ماهي الفائدة من إستخدام برنامج خارجي أو برنامج طرف ثالث للكيبورد تحديداً ؟! أليست تلك التي تأتي مثبتة مع الجهاز مسبقاً جيدة؟ في الواقع فإن الكيبورد التي تأتي مثبتة مع الجهاز تؤدي المطلوب منها فقط ولكنها لا تفتح عينيك على طوفان الفوائد والخصائص الأخرى الموجودة في كيبوردات الطرف الثالث مثل تغيير شكل الكيبورد وتغيير إرتفاعها وعدد الأزرار الموجودة فيها والكثير من الأمور الأخرى المميزة التي ستغير تجربتك بشكل كامل مع الكيبورد.

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كل هذه البرامج التي سنذكرها اليوم ستقدم لك أفضل أداء ممكن مما سيزيد من إنتاجيتك على هاتفك وسيزيد أيضاً من كفاءة الكتابة الخاصة بك .

برنامج Gboard من جوجل :

هذه هي الكيبورد الرسمية لأنظمة أندرويد الخام كما تصدرها جوجل وقبل تدخل أي شركة وقبل ان تفكر أي شركة في وضع لمساتها الخاصة عليها، تعتبر هذه الـ keyboard واحدة من افضل البرامج الموجودة على الساحة حتى أن جزءاً من مستخدمي الأيفون بدأوا بالإنتقال إليها تدريجياً الآن .

تقدر الكيبورد مجموعة كبيرة من المميزات وعلى رأسها ما تدعوه Glide Typing وهو خاصية تمكنك من الإنتقال بين الحروف والأزرار على شكل خط مستقيم أو كأنك تمسح على الشاشة في إتجاه معين دون أن تحتاج إلى رفع يدك والضغط على الزر الجديد.

هذه الخاصية قد تكون موجودة في كيبوردات أخرى تحت إسم Swipe ولكنها ليست بجودة ولا كفاءة الـ Glide الخاص بكيبورد جوجل، كما أن الكيبورد تستفيد من خواص التوقع والذكاء الصناعي لتتوقع Emoji مناسب للكلمة التي تستخدمها .

كما يمكنك إستخدام بحث جوجل داخل الكيبورد لتستفيد من شبكة محرك البحث الواسعة للغاية .

رابط تحميل الكيبورد : IOS \ Android .

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برنامج SwiftKey :

هذه الكيبورد هي الأشهر والأفضل على الإطلاق وهي الكيبورد التي أعتمد عليها بشكل دائم على جميع أجهزة الاندرويد خاصتي مهما كان نوعها، شكل الكيبورد والتحكم الكبير والتخصيص الواسع في شكلها وكل ما يظهر لك منها يعطيان الكيبورد مميزات رائدة وفوائد كبيرة تجعلها بالفعل واحدة من أفضل الكيبورد الموجودة حالياً، كما ان المسافة والمساحة بين أزرار الكيبورد نفسها جيدة ومناسبة فهي ليست كبيرة للغاية لتشعر بها وليست صغيرة حتى تخطأ في الأزرار بين الكيبورد.

أهم ما يميز هذه الكيبورد هي الأحصائيات التي تقوم بها، فهي بشكل مستمر تعطيك إحصائيات عن إستخدام للكيبورد وأهم الأزرار التي تضغط عليها بشكل دائم بالإضافة إلى عدد الكلمات والضغطات التي تستخدمها شهرياً، كما أنها تعتمد بشكل كبير على الذكاء الصناعي لتحسين تجربة الكتابة الخاصة بك لتجعل الشكل النهائي للكيبورد والمسافات بين الحروف وأماكنها مناسبة لك بشكل شخصي دوناً عن باقي العالم .

ترابط تحميل الكيبورد : IOS \ Android .

برنامج Grammarly :

دون الحديث كثيراً عن هذه الكيبورد وعن مميزاتها المتعددة فإن هذه الكيبورد تقدم ميزة واحدة هامة وحيوية للغاية خاصةً لهؤلاء الذين يستخدمون الهاتف في مراسلاتهم الإلكترونية الرسمية الخاصة بالعمل وغيرها .

هذه الكيبورد تقوم بمراجعة الـ Grammer الخاص بكتابتك وبالكلام الذي تكتبه وتقوم بعرض التصحيح الخاص بهذا الكلام لتقوم بتعديله أو تفعيل خاصية الـ autocorrect وعلى عكس الكثير من البرامج الأخرى التي قد تقدم خاصية الـ Auto Correct فبعد تجربتي لـ Grammarly لفترة طويلة وجدت أنها الأفضل في هذا المجال وتقوم بعملها بكفاءة وستشعر معها بأنك تمتلك مدرس لغة إنجليزية يتابعك بشكل شخصي للتصحيح .

رابط تحميل البرنامج : IOS \ Android .

كانت هذه أفضل برامج Keyboard التي نستخدمها ومن وجهة نظرنا بشكل عام، أخبرونا ماهي البرامج التي تفضلون إستخدامها ولماذا ؟