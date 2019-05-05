متجر Steam يكسر حاجز 1 مليار مستخدم حول العالم!

فاطمة أيت طالب - دبي - انطلق متجر Steam على الحاسب الشخصي عام 2003، و كان لهذا المتجر دون شك دورٌ كبيرٌ للغاية في إنقاذ سوق ألعاب الفيديو على الحاسب الشخصي في ظل هيمنة الأجهزة المنزلية.

بحسب شبكة Steam ID Finder فقد وصل عدد الحسابات على المتجر إلى 1 مليار مُستخدم في 28 آبريل الماضي، بالطبع ليست جميع هذه الحسابات حقيقية و لكن مع ذلك يبقى هذا الرقم هائلاً للغاية و يُشير بوضوح إلى الشعبية العملاقة التي تحظى بها المنصة.

و بحسب نفس الشبكة فإن عدد المُستخدمين الفاعلين للمتجر يتجاوز 90 مليون مُستخدم شهرياً.