تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. مترو أنفاق بلا سائقين ببريطانيا ومخاوف من الـ5G

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت اليوم عدد من الأخبار والأحداث المهمة فى قطاعى التكنولوجيا والفضاء، بدءا من تحذير العلماء من خطورة شبكات الجيل الخامس 5G وتأثيرها على الأقمار الصناعية الخاصة بالتنبؤ بالطقس، وصولا إلى استعداد الإمارات لأول رحلة لمحطة الفضاء الدولية، لذا يستعرض الحصاد التالى أهم هذه الأخبار. جوجل يضيف معبد أبولو اليونانى إلى بوابة التراث فى محرك بحثه

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