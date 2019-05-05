تكنولوجيا: هاتف Redmi القادم يضم كاميرة ultrawide مع مدخل 3.5مم للسماعات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت علامة Redmi التابعة لشركة شاومي على أن إصدارها القادم من الهواتف الذكية يأتي بكاميرة ultrawide كما يضم مدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم تقنية NFC.

تستعد Redmi قريباً لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المميزة، وقد أكد Lu Weibing على أن الإصدار القادم يضم كاميرة مميزة بعدسات ultrawide، وهي مواصفات تأتي بعد تسريبات سابقة أكدت على مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 13 ميجا بيكسل إلى جانب مستشعر 8 ميجا بيكسل، وهي مواصفات تحاكي هاتف Mi 9 SE.

كما أكد Lu Weibing على أن الإصدار المقبل يأتي بمدخل السماعات 3.5مم، مع تقنية NFC، كما أشارت التوقعات إلى أن الهاتف يتميز بشاشة 6.39 إنش مميزة بدقة عرض 2340 في 1080 بيكسل، أيضاً يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 855.

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أيضاً من المقرر أن يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، على أن يتوفر الهاتف في أكثر من نموذج يختلف في الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية، كما تأتي الكاميرة الأمامية في الهاتف بدقة 32 ميجا بيكسل حيث من المتوقع أن يأتي بتقنية periscope.

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