Google Stadia تسبب في انسحاب المستثمرين من مشروع الجهاز المنزلي لشركة Slightly Mad!

فاطمة أيت طالب - دبي - كان Ian Bell الرئيس التنفيذي لشركة تطوير الألعاب Slightly Mad قد أكد سابقاً أن الشركة تعمل على جهاز ألعاب منزلي و بأن الجهاز سيحمل الاسم Mad Box و سيكون فائق القوة و أنه سيدعم جميع طرفيات الواقع الافتراضي الرئيسية، الجهاز هو جهاز منزلي تماماً كما هو الحال مع “بلايستيشن و إكس بوكس” و يبدو أنه موجه إلى الفئة العليا من الأجهزة الإلكترونية و الجمهور العاشق للتكنولوجيا الحديثة. كما سيدعم الجهاز محرك تطوير مجاني لجميع المطورين.

حسناً، يبدو أن هذا المشروع يواجه مشاكل مصيرية حتى قبل أن يولد، حيث تداولت التقارير الإعلامية انسحاب اثنين من أكبر المستثمرين خلف المشروع بعد الإعلان عن منصة Google Stadia للعب السحابي، و يبدو أن هؤلاء المستثمرين قد اقتنعوا بعدم جدوى طرح جهاز منزلي جديد في ظل توجه السوق نحو الخدمات و المتاجر الرقمية.