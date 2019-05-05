معالجات Intel بحجم 10 نانومتر قد تتأخر أكثر من المتوقع

فاطمة أيت طالب - دبي - من العجيب كيف نجحت AMD في مُفاجأة Intel تماماً في سوق المعالجات، و عادت بقوة مع معالجات Ryzen، في حين أن Intel على ما يبدو لم تكن مستعدة لهذه العودة بما يكفي، فقد ذكر تقريرٌ على tweaktown بأن معالجات انتل للجيل الجديد بحجم 10 نانومتر قد لا تتوفر في الموعد المطلوب.

و بناءً على هذا التقرير فإن معالجات Intel بحجم 10 نانومتر (أو أصغر) لن تتوفر قبل وقتٍ مُتأخر من العام 2021، و من غير المستبعد حتى أن تتأخر هذه المعالجات إلى 2022. و حتى ذلك الحين، فإن معالجات الشركة القادمة ستعمل بمعمارية مُحسنة بحجم 14 نانومتر.

AMD تتحضر لإطلاق الجيل الثاني من معالجات Ryzen بحجم 7 نانومتر في الأشهر القادمة.