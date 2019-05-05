AMD تُلمّح لإطلاق أجهزة الجيل الجديد من سوني و مايكروسوفت في 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة سوني قد أكدت بالفعل أن جهازها المنزلي القادم، لن يصدر في العام المالي الحالي للشركة، و الذي ينتهي في مارس 2020، و يبدو أن كلاً من سوني و مايكروسوفت في الطريق لإصدار الجهاز المنزلي الجديد في النصف الثاني من العام القادم.
Lisa Su الرئيسة التنفيذية لشركة AMD أكدت من خلال اجتماغ المستثمرين أن AMD ستشهد انخفاضاً في قطاع نصف المعدلة (semi custom)، إلا أنها ستشهد انتعاشاً جديداً في 2020 و ما بعد، و بالطبع، فإن AMD تعمل على تزويد كل من سوني و مايكروسوفت بالمعالجات و الرقاقات الرسومية للجيل الجديد.
إذن و بناءً على تصريحات ليزا سو فإن أجهزة الجيل الجديد قادمة بلا شك في 2020.
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