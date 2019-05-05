تكنولوجيا: كيف تلتقط صورة "للدش النيزكى" فى 4 خطوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسقط الدش النيزكى "إيتا أكوريدس" سنويًا خلال شهرى أبريل ومايو حيث تتساقط الشهب فى منظر بديع ويمكنك أيضا التقاط صور لها.
وفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية على موقعها الرسمى، فإن المصور فارجاس كينيدى قدم عددا من النصائح المفيدة حول كيفية التقاط هذا الوابل من الشهب.
وابل شهب
أوضح كينيدي: "اختيار المساء المناسب لتصوير دش الشهب أمر مهم حقًا، فيجب أن تختار التوقيت الصحيح مساء حيث لا يوجد قمر ساطع ولا سحب فى السماء حتى يتضح وابل الشهب أكثر.
هناك العديد من التطبيقات المفيدة التي يمكنك تنزيلها للحصول على اللقطة المثالية، فقد قال كينيدي: "هناك العديد من التطبيقات الرائعة التي تتنبأ بالطقس بالتفصيل لمساعدتك في اختيار وقت التقاط الوابل بثقة، ومن بينها تطبيقى “Dark Sky" و" PhotoPills".
وابل الشهب
4. تحدي نفسك لإنشاء الفاصل الزمني
وابل
5. التقاط الجمال الذي يحيط بك
عند تصوير سماء الليل، من الشائع أن تظهر أضواء الطريق أو السيارة في خلفية الصور.
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