شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تلتقط صورة "للدش النيزكى" فى 4 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسقط الدش النيزكى "إيتا أكوريدس" سنويًا خلال شهرى أبريل ومايو حيث تتساقط الشهب فى منظر بديع ويمكنك أيضا التقاط صور لها.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية على موقعها الرسمى، فإن المصور فارجاس كينيدى قدم عددا من النصائح المفيدة حول كيفية التقاط هذا الوابل من الشهب.



وابل شهب

1. التوقيت هو كل شيء

أوضح كينيدي: "اختيار المساء المناسب لتصوير دش الشهب أمر مهم حقًا، فيجب أن تختار التوقيت الصحيح مساء حيث لا يوجد قمر ساطع ولا سحب فى السماء حتى يتضح وابل الشهب أكثر.

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2. استخدام التطبيقات لالتقاط صورة مناسبة

هناك العديد من التطبيقات المفيدة التي يمكنك تنزيلها للحصول على اللقطة المثالية، فقد قال كينيدي: "هناك العديد من التطبيقات الرائعة التي تتنبأ بالطقس بالتفصيل لمساعدتك في اختيار وقت التقاط الوابل بثقة، ومن بينها تطبيقى “Dark Sky" و" PhotoPills".



وابل الشهب

3. ضبط إعدادات الكاميرا



4. تحدي نفسك لإنشاء الفاصل الزمني يجب ضبط إعدادات الكاميرا بدءًا من الفتحة الواسعة وارتفاع ISO - ISO 3200 f / 2.8، واستخدم حامل ثلاثي القوائم وتأكد من أنك تحصل على أكبر قدر ممكن من الإضاءة في الصورة من خلال زيادة سرعة الغالق إلى 30 ثانية.4. تحدي نفسك لإنشاء الفاصل الزمني



وابل

5. التقاط الجمال الذي يحيط بك بمجرد أن تكون الكاميرا على حامل ثلاثي الأرجل، يوصي كينيدي بتجربة التقاط صورة للسماء كل دقيقة، مما يؤدى إلى تواصل زمنى.5. التقاط الجمال الذي يحيط بك

عند تصوير سماء الليل، من الشائع أن تظهر أضواء الطريق أو السيارة في خلفية الصور.