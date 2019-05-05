"حرارة ثم انخفاض".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول 3 أيام في رمضان

كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الـ72 ساعة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة " الاثنين- الثلاثاء- الأربعاء".
وتستطلع دار الإفتاء مساء اليوم، هلال شهر رمضان، وذلك بعد أن أعلن معهد البحوث الفلكية أن الاثنين أول أيام رمضان.
وذكرت الهيئة، أنه من المقرر أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على والوجه البحري والقاهرة، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "21 - 13"، وتتراوح الحرارة على السواحل...
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