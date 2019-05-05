تكنولوجيا: تطبيق مسلسلات رمضان Watch it يثير الجدل.. والمستخدمون: سئ جدا!

أعلنت مجموعة إعلام المصريين عن إصدار تطبيق “ووتش إت” watch it، ليكون المصدر الثاني لمشاهدة مسلسلات رمضان، التي تنتجها المجموعة هذا العام، بدلا من موقع يوتيوب YouTube، وذلك بنظام الدفع مقابل المشاهدة.

وحددت إعلام المصريين الاشتراك السنوي في التطبيق بمبلغ 999 جنيها، بينما الاشتراك الشهري بمبلغ 99 جنيها. من أجل ذلك، عليك تنزيل التطبيق على هاتفك، والاشتراك به في حالة ما كنت مغرما بنجوم مسلسلات إعلام المصريين، وعددها 15 مسلسلا تقريبا، وحتى نسهل الأمر عليك، إليك التفاصيل الكاملة عن التطبيق وكيفية استخدامه.

خطوات فتح حساب على تطبيق “ووتش إت” Watch it

ادخل على رابط التطبيق على جوجل بلاي (بلاي ستور) Play Store، وبعد تثبيت التطبيق على هاتفك وفتحه، اضغط فتح حساب.

سوف يظهر لك خانات الاسم والبلد وغيرها. قم بتسجيل بياناتك، ثم قم باختيار الباقة التي ترغب في الاشتراك بها، هناك باقات سنوية لمدة سنة تجدد تلقائيا، وعليها 7 أيام مجانا سعرها 999 جنيها، وباقات نصف سنوية (180 يوما) تجدد تلقائيا وسعرها 555 جنيها، وباقات شهرية بسعر 99 جنيها، وعليها 7 أيام مجانا أيضا.

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طريقة الدفع للاشتراك في تطبيق “ووتش إت” Watch it

رغم أن التطبيق يعرض 3 طرق للدفع، وهي بطاقة الائتمان وخدمة فوري والدفع عبر جوجل بلاي، إلا أن بطاقة الائتمان غير مفعلة حتى الآن، ومن الأسهل الاعتماد على الدفع من خلال فوري.

كيفية استخدام تطبيق “ووتش إت” Watch it

بعد الاشتراك، سوف يظهر لك قائمة بالمسلسلات، اختار من بينها ما ترغب في مشاهدته، من خلال الضغط عليه، كما أن هناك قائمة رئيسية بداخلها خانات المسلسلات والافلام، وخانة بعنوان “المفضلة”، يمكن من خلالها تحديد القائمة الخاصة بك في المشاهدة.

تعليقات وجدل حول التطبيق

منذ الإعلان عنه، أصبح تطبيق “ووتش إت” Watch it محل جدل، فالتطبيق سيمنع الكثير من المصريين عن مشاهدة نجومهم المفضلين على “يوتيوب”، لذلك، تعرض التطبيق لانتقادات عديدة، من بينها تعليقات من قاموا بتنزيله واستخدامه.

من بين هذه التعليقات: “هما المصريين مايعملوش حاجة عدلة أبدا”، وعلق آخر: “احتكار للدراما”، وقال آخرون: “سئ جدا.. ليه أدفع المبلغ ده كله عشان اتفرج لما ممكن اتفرج اليوتيوب”.

أخيرا، هناك تسريبات حول نقاشات كبيرة داخل مجموعة إعلام المصريين بسبب التطبيق، الذي لم يعلن عن انطلاقه سوى أمس، رغم أن الشركة بدأت في العمل عليه منذ 6 أشهر، ويرجح البعض أن الشركة سوف تتراجع عن احتكارها للمسلسلات على القنوات والتطبيق.