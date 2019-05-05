تكنولوجيا: وان بلس تؤكد هواتف OnePlus 7 تنطلق بآداء أسرع من الإصدارات المنافسة في الأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة وان بلس اليوم على أن إصدارات الشركة المميزة القادمة OnePlus 7 وOnePlus 7 Pro ستأتي بآداء أسرع من الإصدارات المميزة المنافسة في الأسواق.

في تفاصيل جديدة حول هواتف OnePlus 7 المرتقبة من وان بلس، أكدت الشركة على أن إصداراتها المميزة هذا العام تأتي بآداء سريع ملحوظ بين الإصدارات المميزة التي قدمت هذا العام.

ولقد قدمت العملاق الكوري هواتف Galaxy S10 المميزة مع رقاقة معالج Snapdragon 855 وهي الرقاقة ذاتها المستخدمة في هواتف LG G8 ThinQ كما تعد الرقاقة المتوقعة لكلا من هاتفي OnePlus 7 إلى جانب OnePlus 7 Pro، إلا أن وان بلس أكدت على أن ذاكرة UFS 3.0 ستقدم آداء أكثر سرعة لهواتفها هذا العام.

ومن المتوقع أيضاً وفقاً لتصريحات وان بلس أن يأتي هاتفي OnePlus 7 بميزة الإطلاق السريع للتطبيقات، إلى جانب ميزة الوصول السريع للملفات، كما تدعم ذاكرة UFS 3.0 ملفات الصور والفيديو كبيرة الحجم على الوجه الأمثل.

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وقد أشير في السابق إلى أن سامسونج تقدم هواتف Galaxy S10 مع ذاكرة UFS 3.0، إلا أن هذه الميزة قدمت من العملاق الكوري في هاتفها المميز Galaxy Fold.

يذكر أن وان بلس تستعد لعقد مؤتمر OnePlus 7 في 14 من مايو الجاري، لذا نترقب الإعلان الرسمي لنتعرف بشكل أوضح على تقنية وان بلس لهذا العام.

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