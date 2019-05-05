شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإمارات تستعد لأول رحلة لرائد فضاء إماراتى للمحطة الدولية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مركز الشيخ محمد بن راشد للفضاء، الاستعدادات الخاصة لأول رحلة لرائد فضاء عربى وإماراتى إلى المحطة الفضائية الدولية، وذلك يوم 25 سبتمبر 2019 حيث تم تجهيز الكرسى الخاص بالمركبة "سويوز إم إس 15"، من خلال مقاسات دقيقة للغاية، حيث يتم أخذ القياسات الدقيقة لأجساد رواد الفضاء من قبل فريق من المهندسين، بحيث تكون الكراسى تتناسب مع قياسات أجسادهم بكل دقة.

يذكر أن "برنامج الإمارات لرواد الفضاء" الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عام 2017 بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة.

وتم الإعلان عن تفاصيل الرحلة وتاريخ انطلاقها حيث أكد يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وسالم المري، مساعد المدير العام للشئون العلمية والتقنية في المركز مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وبحضور ومشاركة هزاع علي المنصوري وسلطان سيف النيادي أول رائدي فضاء إماراتيين، أن أحد رائدي الفضاء سينطلق إلى محطة الفضاء الدولية يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 ضمن بعثة فضاء روسية على متن المركبة "سويوز إم إس 15" ليقضي 8 أيام على متن المحطة يعود بعدها إلى الأرض على متن المركبة "سويوز إم إس 12" وسيكون رائد الفضاء الثاني بديلاً له وسيواصل التدريبات للقيام بمهام أخرى في المستقبل.

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