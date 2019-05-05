تويتر يعلن عن خططه لشهر رمضان المبارك

قال موقع تويتر اليوم الأحد إن المغردين من جميع أنحاء العالم بدأوا التوجه إليه للمشاركة في المحادثات العامة عن رمضان، والتي تتنوع بين الدين، والصحة، والطعام، والترفيه.

وبهذه المناسبة، أعلن الموقع عن خططه لشهر رمضان وسلط الضوء على المحادثات في المدة المفضية إلى الشهر الفضيل. ومن ذلك أنه أطلق ثلاثة رموز تعبيرية جديدة بسبع لغات مختلفة، هي: العربية، والإنجليزية، والبهاسا، والإسبانية، والتركية، والهندية، والبنغالية، لتضفي روح رمضان على المحادثات.

فمع استخدام الوسوم العربية التالية سيظهر الرمز التعبيري للمسجد والهلال: #رمضان، و#رمضان_كريم، و#رمضان_مبارك.

كما يمكن للمغردين إظهار الرموز التعبيرية لكوب من اللبن والمسبحة عند استخدام الوسوم العربية التالية: #إفطار، و#فطور، و#فطور_رمضان، و#إفطارًا_شهيًا، و#إفطار_رمضان، و#سحور، و#سحور_رمضان.

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وأخيرًا، يمكن استخدام الوسوم العربية التالية لإظهار الرمز التعبيري لفانوس رمضان: #فانوس، و#فانوس_رمضان، و#فوانيس_رمضان، و#فوانيس.

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كما أُطلق البرنامج الرمضاني #VimtoCreations على تويتر هذا العام من إنتاج مجلة هي @hiamag وبرعاية مشروب فيمتو، وهو برنامج عربي يستعرض مجموعة واسعة من الشخصيات في منطقة الشرق الأوسط، وهم يعدون مجموعة مختلفة من الوصفات لشهر رمضان.

كما سيشارك السعودي الشهير أحمد الشقيري @shugairi أبرز مقاطع الفيديو من فيلمه الجديد “المدينة” عبر حسابه على تويتر خلال شهر رمضان. من الثقافة والفن إلى الإيمان، يدور فيلم أحمد الشقيري الأول حول المدينة في الماضي والحاضر، ويقدم نظرة عن مجموعة متنوعة من الموضوعات، مثل طباعة القرآن، وتصنيع سجادة الصلاة.

وفيما يتعلق بنشاط المحادثات العالمية حتى الآن، فقد أشار تويتر إلى أن التغريدات المتعلقة بشهر #رمضان وصلت إلى أكثر من 10 ملايين تغريدة الشهر الماضي. وكانت الدول التي شهدت أكثر عدد من التغريدات عن رمضان، هي: المملكة العربية السعودية، ثم إندونيسيا، ثم ماليزيا، ثم مصر، ثم الولايات المتحدة الأمريكية.

كما غُرِّد باستخدام الرمز ﷺ (صلى الله عليه وسلم) ، نحو 7 ملايين مرة الشهر الماضي. ومن بين الدول التي شهدت أكثر عدد من التغريدات باستخدام هذا الرمز: المملكة العربية السعودية، ثم مصر، ثم باكستان.

هذا، وقد كانت أكثر الوسوم المستخدمة عن رمضان: #Quran (قرآن)، و#رمضان، و#ﷺ، و#قرآن، و#Ramadan (رمضان).