- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كثيرون يعرفون تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger للدردشة والتراسل الفوري الأشهر عالميا، لكن قليل من يعرف تلك الميزة المخفية في التطبيق، والتي تسمح لك بتغيير اسم أي صديق إلى اسم “الدلع” الذي تريده!
لكي تقوم بتغيير أسماء أصدقائك على ماسنجر إلى اسم الشهرة أو “الدلع”، قم بفتح تطبيق ماسنجر Messenger، وافتح المحادثة بينك وبين صديقك الذي تريد تغيير اسمه.
قم بالضغط على صورة صديقك، لكي تفتح الخيارات المتاحة، والتي ستجد من بينها خيار “اسم الشهرة” Nicknames، قم بالضغط على هذا الخيار، لتدخل إلى قائمة، ومنها قم بالضغط على اسم صديقك لتتمكن من تعديل الاسم إلى أي اسم دلع أو شهرة تريده، قم بالحفظ Save لحفظ هذه التغييرات.
الآن أصبح لدى صديقك اسم الشهرة الذي اخترته له، وهو ما سيظهر به في تطبيق ماسنجر.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: إزاي تدلع أصحابك في تطبيق ماسنجر!.. ميزة خفية في تطبيق فيسبوك الأشهر عالميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مشبك وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.