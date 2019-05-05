تكنولوجيا: هواتف OnePlus 7 تأتي بتصميم مقاوم الماء لكن لا تدعم معايير IP

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة وان بلس في إعلان تشويقي مؤخراً على أن هواتف OnePlus 7 وOnePlus 7 Pro تنطلق بتصميم مقاوم للماء، إلا أن الهواتف لا تدعم معايير مقاومة الماء والغبار رسمياً.

في مقطع فيديو جديد نشر من وان بلس على وسائل التواصل الإجتماعي إستعرضت هاتف OnePlus 7 الذي يأتي بميزة مقاومة الماء، إلا أن الشركة أكدت في الإعلان أيضاً على أن معايير مقاومة الماء في الهاتف تؤدي إلى زيادة تكلفة الهاتف.

وتشير التوقعات إلى أن هواتف OnePlus 7 تنطلق بميزة مقاومة الماء اليومية على غرار ما قدمت وان بلس في هاتفي OnePlus 6 و OnePlus 6T.

Advertisements

كما أكد Carl Pei على أن الشركة تجري الكثير من الإختبارات على إصدارتها من الهواتف الذكية للتأكد من كفاءة مواصفات وتصميم الهاتف، بشكل خاص مع تطور التصميم في هواتفها، ولا يختلف الحال مع هواتف OnePlus 7 حيث أكدت الشركة على إختبار كفاءة مقاومة الهواتف للماء بالتجربة العملية.

يذكر أن وان بلس تتجنب الحصول على معايير مقاومة الماء والغبار لإصداراتها لدعم ثبات السعر، إلا أن Carl Pei أكد على أنها تهدف إلى الحصول على معايير IP في الإصدارات القادمة من هواتفها الذكية.

المصدر

اعلان

