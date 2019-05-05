فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة سوني قد توقفت عن إطلاق الأرقام الرسمية لمبيعات جهازها المنزلي السابق Playstation 3 قبل نهاية دورة حياته، مما أدى إلى العديد من التكهنات حول إجمالي مبيعات المنصة. و قد كان آخر رقم أفصحت عنه سوني للجهاز في حدود 83 مليون وحدة.
سوني و من خلال تقريرها المالي قامت بتحديث البيانات الخاصة بمبيعات أجهزتها المنزلية القديمة بما يتضمن Playstation 3، و الذي حقق مبيعات وصلت إلى 87.4 مليون وحدة حول العالم و بذلك فقد حلّ الجهاز ثانياً في نهاية المطاف خلف الوي في الجيل الماضي من الأجهزة المنزلية، و رغم أنه تفوق على الإكس بوكس 360 عالمياً إلا أن الإكس بوكس 360 كان المتفوق و بصورة كبيرة في السوق الأمريكي.
سوني قامت بتحديث رقم مبيعات جهازها المحمول PSP أيضاً و وصلت مبيعات الجهاز إلى نحو 76.4 مليون وحدة خلال دورة حياته.
كانت هذه تفاصيل خبر Playstation 3 تمكن من بيع 87.4 مليون جهاز و PSP باع 76.4 مليون وحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.