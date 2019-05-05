Playstation 3 تمكن من بيع 87.4 مليون جهاز و PSP باع 76.4 مليون وحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة سوني قد توقفت عن إطلاق الأرقام الرسمية لمبيعات جهازها المنزلي السابق Playstation 3 قبل نهاية دورة حياته، مما أدى إلى العديد من التكهنات حول إجمالي مبيعات المنصة. و قد كان آخر رقم أفصحت عنه سوني للجهاز في حدود 83 مليون وحدة.

سوني و من خلال تقريرها المالي قامت بتحديث البيانات الخاصة بمبيعات أجهزتها المنزلية القديمة بما يتضمن Playstation 3، و الذي حقق مبيعات وصلت إلى 87.4 مليون وحدة حول العالم و بذلك فقد حلّ الجهاز ثانياً في نهاية المطاف خلف الوي في الجيل الماضي من الأجهزة المنزلية، و رغم أنه تفوق على الإكس بوكس 360 عالمياً إلا أن الإكس بوكس 360 كان المتفوق و بصورة كبيرة في السوق الأمريكي.

سوني قامت بتحديث رقم مبيعات جهازها المحمول PSP أيضاً و وصلت مبيعات الجهاز إلى نحو 76.4 مليون وحدة خلال دورة حياته.