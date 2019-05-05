تقرير يكشف عن سوء إدارة مشروع Star Citizen

فاطمة أيت طالب - دبي - كشف تقريرٌ جديدٌ من Forbes عن العديد من التفاصيل حول سوء إدارة Star Citizen، مشروع لعبة الخيال العلمي الضخم من شركة Cloud Imperium. الشركة جمعت 288 مليون دولار معظمها أتى من تمويل اللاعبين، و رغم أن المشروع بدأ التطوير من 2011 إلا أن اللعبة ما زالت في مرحلة الألفا حتى يومنا هذا.

التقرير يكشف عن سوء بشع لإدارة الموارد في الشركة من مؤسسها Chris Roberts، الشركة تضم أكثر من 500 موظف موزعين على 5 مكاتب مختلفة و مجموع رواتبهم سنوياً يفوق 30 مليون و مع ذلك فإن الإنتاج و التقدم في المشروع لا يوازي حجم الاستثمار.

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على سبيل المثال أحد مصممي الرسومات في اللعبة استغرق أشهراً من أجل العمل على مؤثرات بصرية لدروع أحد المراكب، أحد الرسامين استغرق 17 شهراً لتصميم 5 شخصيات بسبب الطلبات المستمرة للتعديل، آخرون قضوا الكثير من الوقت من أجل تصميم نسخ تجريبية بهدف جني المزيد من المال و بيع المراكب.

بعض المراكب الفضائية في اللعبة وصل سعرها إلى 3000 دولار، و من بين ال135 مركبة المتواجدة في اللعبة، أكّد تقرير Forbes أنّ 87 منها فقط تم إتمامها لتصبح قابلة للعب في مرحلة الألفا، البعض من المراكب المتبقية ليس إلا صوراً في الوقت الحالي.

التقرير يؤكد أن الهيئة الفيدرالية للتجارة قد استقبلت 129 شكوى ضد اللعبة و أن طلبات إعادة الأموال وصلت إلى 24 ألف دولار.