Playstation 4 سيكسر حاجز 100 مليون جهاز أسرع من Wii

فاطمة أيت طالب - دبي - نجاحات هائلة يُحققها جهاز سوني المنزلي Playstation 4 على صعيدٍ تجاري في مختلف الأسواق العالمية، و لا شك أن هذا الجهاز قد أعاد علامة البلايستيشن إلى أمجادها و أيامها الذهبية.

المُحلل دانييل أحمد أكّد في تغريدة جديدة أن البلايستيشن الرابع في الطريق لكسر حاجز المئة مليون جهاز مباع أسرع من الوي بذاته، و الذي كان ثاني أسرع جهاز ألعاب منزلي يكسر حاجز المئة مليون بعد البلايستيشن2.

الوي أسرع مبيعاً من البلايستيشن4 خلال السنوات الأولى لكن الجهاز بدأ في التراجع بصورة كبيرة لاحقاً مع انتقال المُستخدمين إلى أجهزة تلفاز HD، أما البلايستيشن4 فقد تمكن من اللحاق بالوي و تجاوزه بفضل حفاظه على مبيعات قوية و ثابتة لفترة زمنية أطول.

في ظلّ المنافسة الكبيرة التي تتهدد أجهزة الألعاب التقليدية لا شكّ أن هذا النجاح هو رائع لصناعة الألعاب بأكملها.