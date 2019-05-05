مشروع Project xCloud أتمّ مرحلة هامة في التطوير

فاطمة أيت طالب - دبي - Project xCloud هو مشروع مايكروسوفت القادم للعب عن طريق البث السحابي، و هو المشروع الذي ترغب شركة مايكروسوفت في توفيره لأكبر قدرٍ مُمكن من الأجهزة.

من خلال تغريدةٍ جديدة أكّد Phil Spencer رئيس قسم الإكس بوكس أن المشروع أتمّ مرحلة هامة في التطوير، و هي المرحلة التي أسماها إصدار “takehome”، و من اسمها، تُشير المرحلة إلى أنه بات بمقدور المطورين تجربة اللعب و اختبار الخدمة من منازلهم.

المرحلة التجريبية للمستخدمين تبدأ في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام.