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فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة Valve الأمريكية قد أعلنت في وقتٍ سابق عن نظارة الواقع الافتراضي Valve Index، و التي كان من المخطط قدومها في شهر مايو.
حسناً، الموعد الجديد لصدور النظارة الآن هو 28 يونيو القادم، النظارة ستباع مقابل 499.99$، و سيصل سعرها مع أداتي التحكم إلى $749.99 دولاراً، و عند إضافة قاعدتين للنظارة سيصل السعر إلى 999.99$. سيتم بيع أداتي التحكم على حدة بسعر 279.99 دولاراً، و سيتم بيع القاعدة الواحدة بسعر 149.99 دولاراً.
بالإمكان الاطلاع على المواصفات التقنية للنظارة في الأسفل.
كانت هذه تفاصيل خبر نظّارة Valve Index تصدر في شهر يونيو بدءاً من 499$ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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