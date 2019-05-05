نظّارة Valve Index تصدر في شهر يونيو بدءاً من 499$

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة Valve الأمريكية قد أعلنت في وقتٍ سابق عن نظارة الواقع الافتراضي Valve Index، و التي كان من المخطط قدومها في شهر مايو.

حسناً، الموعد الجديد لصدور النظارة الآن هو 28 يونيو القادم، النظارة ستباع مقابل 499.99$، و سيصل سعرها مع أداتي التحكم إلى $749.99 دولاراً، و عند إضافة قاعدتين للنظارة سيصل السعر إلى 999.99$. سيتم بيع أداتي التحكم على حدة بسعر 279.99 دولاراً، و سيتم بيع القاعدة الواحدة بسعر 149.99 دولاراً.

بالإمكان الاطلاع على المواصفات التقنية للنظارة في الأسفل.