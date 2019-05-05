أبرز 6 ساعات ذكية لمستخدمي نظام أندرويد

شهد سوق الأجهزة القابلة للارتداء الكثير من التطورات خلال الفترة الأخيرة؛ وخصوصًا الساعات الذكية التي حازت على انتشار واسع، وذلك لما توفره من ميزات من شأنها توفير الوقت، وتيسير أداء المهام اليومية.

وقد بدأت كبرى شركات التكنولوجيا في المنافسة بقوة في هذا السوق؛ ومن أبرزها آبل، وسامسونج، بالإضافة إلى تنافس الكثير من الشركات في أجهزة تتبع اللياقة البدنية Fitness tracker، التي تتشابه مع الساعات الذكية من حيث الأداء الوظيفي، ومع تعدد الموديلات المطروحة بالسوق أصبح من الصعب على المستهلكين اختيار الساعة الذكية المناسبة.

فيما يلي أبرز 6 ساعات ذكية مناسبة لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد خلال عام 2019:

1- ساعة Galaxy Watch Active:

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تُعتبر ساعة جالاكسي ووتش أكتيف Galaxy Watch Active؛ واحدة من أفضل الساعات الذكية لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد، فقد حصلت على تحسينات كثيرة تجعلها تعمل مع هواتف سامسونج بكفاءة عالية، كما أنها تعمل بشكل جيد أيضًا مع جميع أجهزة أندرويد، وتجمع بين كل ميزات الساعة الذكية وجهاز تتبع اللياقة البدنية.

تأتي هذه الساعة بتصميم دائري أنيق، وقد تخلت سامسونج فيها عن الإطار الدوار، واعتمدت بدلًا من ذلك على شاشة الساعة التي تعمل باللمس، مع اثنين من الأزرار الجانبية للتنقل بين الخيارات، بالإضافة إلى أنها تدعم مجموعة من الأربطة الأنيقة التي تُناسب معظم المناسبات.

تعمل الساعة ببطارية سعتها 320 ميلّي أمبير/الساعة، يمكنك شحنها لاسلكيًا من خلال شاحن لاسلكي، أو من خلال هواتف Galaxy S10، التي تدعم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي، حيث يمكنك وضع الساعة على الجهة الخلفية للهاتف؛ لشحنها.

المواصفات:

نظام التشغيل: تايزن Tizen OS 3.0.

التوافق: تتوافق مع نظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس.

الشاشة: من نوع Super AMOLED؛ بمقاس 1.2 بوصة، وبدقة 360×360 بيكسلًا.

المعالج: Exynos 9110، بتردد 1.15 جيجاهرتز.

مساحة التخزين الداخلية: 4 جيجابايت.

البطارية: 320 ميلّي أمبير/ الساعة.

مقاس الرباط: 20 مم، وهو قابل للتغيير.

طريقة الشحن: لاسلكية.

الاتصال: عبر الواي فاي، والبلوتوث.

مقاومة المياه: لعمق يصل إلى 50 مترًا.

تتوافر ساعة Galaxy Watch Active بمجموعة متنوعة من الألوان تشمل: الفضي، والأسود، والوردي، والأخضر، مع إمكانية تبديل أحزمة الساعة، وذلك بسعر 200 دولارِِ فقط.

2- ساعة Mobvoi TicWatch E2:

تَدعم ساعة Mobvoi TicWatch E2 جميع الميزات التي تبحث عنها في أي ساعة ذكية مثل: الاستجابة الرائعة للمس، وعمر البطارية الطويل، والمقاومة للماء، ورصد معدل ضربات القلب، ومتابعة أداء التمارين الرياضية تلقائيًا، بالإضافة إلى أنها تعمل بنظام التشغيل Wear OS من جوجل، أي أنها تدعم مساعد جوجل الصوتي الذي يتيح لك التحكم من خلال الأوامر الصوتية.

تعمل ساعة TicWatch E2 بمعالج Snapdragon Wear 2100 من كوالكوم والذي يوفر أداءً جيدًا، وعمر بطارية أطول، وتتبع اللياقة البدنية بسلاسة.

المواصفات:

نظام التشغيل: Wear OS من جوجل.

التوافق: تتوافق مع نظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس.

الشاشة: من نوع AMOLED؛ بمقاس 1.39 بوصة، وبدقة 400×400 بيكسل.

المعالج: Snapdragon Wear 2100.

البطارية: 415 ميلّي أمبير/ الساعة.

مقاس الرباط: 22 مم.

طريقة الشحن: لاسلكية.

الاتصال: عبر الواي فاي، والبلوتوث.

مقاومة المياه: لعمق يصل إلى 50 مترًا.

تتوافر ساعة TicWatch E2 بلون واحد فقط وهو اللون الأسود، وبسعر 1600 دولارِِ.

3- ساعة Skagen Falster 2:

تعد ساعة Falster 2 من أبرز الساعات الذكية التي تقدمها العلامة التجارية الدنماركية المعروفة Skagen، وتأتي بتصميم أنيق، وبسيط من الفولاذ المقاوم للصدأ، وأربطة عالية الجودة مصنوعة إما من الجلد، أو المعدن، أو السيليكون، بألوان مختلفة.

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إحدى المزايا الرئيسية في ساعة Falster 2 هي تصميمها الذي يتضمن وجود ثلاثة أزرار على الجانب الأيمن تدعم الوصول السريع إلى التطبيق دون الحاجة إلى لمس الشاشة، كما تدعم جميع الميزات المهمة التي تحتاج إليها مثل: مقاومة الماء، وتتبع الموقع الجغرافي عن طريق GPS، ورصد معدل ضربات القلب، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، وغير ذلك.

نظام التشغيل: Wear OS من جوجل.

التوافق: تتوافق مع نظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس.

الشاشة: من نوع AMOLED؛ بمقاس 1.2 بوصة، وبدقة 390×390 بيكسلًا.

المعالج: Snapdragon Wear 2100.

البطارية: 300 ميلّي أمبير/ الساعة.

مقاس الرباط: 20 مم، وهو قابل للتغيير.

طريقة الشحن: لاسلكية.

الاتصال: عبر الواي فاي، والبلوتوث.

مقاومة المياه: لعمق يصل إلى 30 مترًا.

4- ساعة Galaxy Watch:

إذا كنت تحب كل شيء في ساعة Galaxy Watch Active، ولكن تريدها بحجم أكبر مع الإطار الدوار المذهل من سامسونج للتنقل على واجهة نظام التشغيل Tizen، فستكون ساعة جالاكسي ووتش Galaxy Watch هي الخيار الأمثل لك.

تأتي ساعة جالاكسي ووتش بتصميم أنيق، وبحجمين مختلفين الأول 46 مم مع شاشة بمقاس 1.3 إنش، والثاني 42 مم، مع شاشة بمقاس 1.2 إنش.

دعمت سامسونج الشاشة بزجاج +Corning Gorilla DX للحماية، كما أن هذه الساعة قادرة على الصمود تحت الماء لعمق يصل إلى 50 مترًا، بفضل معيار IP68 و MIL-STD-810G، كما تتضمن تقنية NFC، مع دعمها لتقنية Bluetooth 4.2 و 802.11b/g/n Wi-Fi.

يأتي كلا الإصدارين من هذه الساعة بإطار دائري يسمح لك بالتنقل بسهولة بين جميع الميزات التي توفرها، وتعمل هذه الساعة كجهاز للياقة البدنية، بالإضافة إلى كونها ساعة ذات مظهر مميز، كما أن بطاريتها تدوم حوالي أربعة أيام.

تتضمن الساعة ما يصل إلى 39 وضعًا للتمرين، ويمكنها أيضًا تتبع النوم، والبدء في تتبع ستة أنواع محددة من التمارين الرياضية بشكل تلقائي، في حين تشتمل ميزات الصحة على أداة لإدارة الإجهاد، التي تنبهك لتقليل الإجهاد في حال ارتفاع معدل ضربات القلب.

المواصفات:

نظام التشغيل: تايزن Tizen OS 4.0.

التوافق: تتوافق مع نظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس.

الحجم: تأتي بحجمين 46 مم أو 42 مم، بشكل دائري.

الشاشة: من نوع Super AMOLED بخيارين من حيث المقاس 1.2 أو 1.3 إنش، وبدقة 360×360 بيكسلًا.

المعالج: Exynos 9110 ثنائي النواة، ويعمل بتردد 1.15 جيجاهرتز.

مساحة التخزين الداخلية: 4 جيجابايت.

مدة البطارية: 4 أيام في طراز 46 مم، وأقل من ذلك في طراز 42 مم.

مقاس الرباط: 20 أو 22 مم.

طريقة الشحن: لاسلكية.

الاتصال: عبر الواي فاي والبلوتوث.

مقاومة المياه: لعمق يصل إلى 50 مترًا.

5- ساعة Garmin Forerunner 235:

تُتعبر ساعة Garmin Forerunner 235 خيارًا مثاليًا لأي شخص يجب الركض ،أو ركوب الدراجات، أو السباحة، حيث توفر تتبعًا دقيقًا للمسافة، والسرعة، والوقت، ومعدل ضربات القلب، بالإضافة لدعم تلقى الإشعارات من هاتفك.

تأتي الساعة بشاشة 1.2 بوصة، وبدقة 215 × 180 بكسلًا، وتتميز بأنها شاشة عاكسة يمكن رؤيتها بسهولة في ضوء الشمس المباشر، مما يجعلها مثالية للرحلات الطويلة في الهواء الطلق.

تعمل ساعة Forerunner 235 ببطارية تدوم لأكثر من 9 أيام، أو 11 ساعة، مع تفعيل ميزة GPS، وهو شيء مثالي للعدائين.

6- ساعة Gear Sport:

لا تبدو ساعة سامسونج جير سبورت Gear Sport مختلفة عن Galaxy Watch نظريًا، ولكن إذا قمت بعقد مقارنة بين الساعتين فستجد الكثير من الاختلافات.

في البداية ستجد بينهما اختلافًا في التصميم، حيث لم يكن بطريقة مميزة في جير سبورت كما هو الحال في جالاكسي ووتش، ولكن قد نتغاضى عن ذلك بالنظر إلى سعر Gear Sport المنخفض الآن، وهناك اختلاف أيضًا في الوظائف والميزات فمثلا: عدد التمارين الرياضية التي يمكن أن تتبعها جير سبورت محدود مقارنة بجالاكسي ووتش.

ومن ناحية أخرى تأتي جير سبورت بشاشة كبيرة وسهلة التنقل، ويمكن للساعة تتبع موقعك، كما يمكنك تحميل الموسيقى عليها، والاستماع إليها من خلال سماعات رأس تتصل بها عبر البلوتوث.

المواصفات: