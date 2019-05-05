افضل تطبيقات اخبار الرياضة للهواتف الذكية لعام 2019

تطبيقات اخبار الرياضة هي محل بحث العديد من مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم. حيث ان متابعة الرياضة و الإهتمام بها ليس شيئاً نادراً. بل من الشائع ان تجد العديد من الناس يهتمون برياضة معينة و يحبون القرائة عنها و متابعة كل اخبارها. خاصة الرياضات الجماعية ككرة القدم او السلة او اليد. او حتى الألعاب الفردية كالسباحة و التنس. في هذا الموضوع قد جمعنا لك افضل التطبيقات الرياضية التي يمكنك استعمالها على هاتفك الذكي. سواء كان بنظام Android او IOS. و كما قد كتبنا من قبل عن تطبيقات ستساعدك لمتابعة الدوري الإنجليزي لكرة القدم. في هذا الموضوع سنكتب عن تطبيقات لتتابع كل الرياضات التي تحب حول العالم

في هذا الموضوع عن تطبيقات اخبار الرياضة

Bleacher Report

365Scores

Goal.com

BBC Sport

Filgoal

Bleacher Report

مجلة او موقع Bleacher Report هو احد اشهر المواقع العالمية فيما يختص بالرياضة. للوهلة الأولى قد تراه يهتم بكرة القدم فقط. لكن Bleacher Report يهتم بكل ما هو جديد في الرياضة بشكل عام. عن طريق التطبيق الخاص بهم يمكنك متابعة كل الأخبار الجديدة للرياضة التي تحب. اذا اخذنا مثال كرة القدم مثلاً. فيمكنك متابعة فرقك المفضلة. و المؤتمرات الصحفية. و اخبار اللاعبين. و احصائيات المباريات بشكل مباشر. تطبيق Bleacher Report هو كالجنة لكل من يهتم بما يدور في عالم الرياضة. و متوفر بشكل مجاني على نظامي Android و IOS

365Scores

التطبيق الذي استعمله بشكل شخصي. و الذي لا اتخيل نفسي اتابع اي رياضة احب متابعتها بدونه. تطبيق 365Scores يعطيك ازيد من الذي تحتاجه لمتابعة اي لعبة. حيث انه يعطيك متابعة حية لأي رياضة. ما يحدث اثناء اللعب مباشرة. اذا كنت تتابع مباراة كرة عليه فسيخبرك بموقع الكرة من الملعب ايضاً. كما انك يمكنك اضافة الفرق التي تحب متابعتها او اللاعبين. و سيقوم بدوره بنقل جميع الأخبار التي تهمك عنهم. غير ذلك فهو يدعم 10 رياضات مختلفة. تطبيق 365Scores تطبيق رائع للغاية في متابعة الرياضة. و متوفر بشكل مجاني على Android و IOS

Goal.com

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تطبيق يختص بكرة القدم فقط. تطبيق Goal.com تابع لموقع بنفس الإسم. يختص بكل الأخبار الخاصة بكرة القدم فقط. حيث انه ينقل لك جميع الأخبار المهمة. و الأخبار الهامة للغاية بشكل مباشر. و يخبرك بمواعيد المباريات و الأحداث الهامة كنافذة انتقال اللاعبين مثلاً. موقع Goal يقدم ايضاً تطبيقاً آخر لمتابعة النتائج بشكل مباشر. و التطبيقان متوفران بشكل مجاني على نظامي Android و IOS

BBC Sport

أخبار؟ شبكة BBC دائماً هي المتصدرة لأي اخبار تحب ان تتابعها. و لذلك فإن شبكة BBC تقدم لك تطبيق خاص بمتابعة الرياضة اياً كانت رياضتك التي تحب متابعتها. تطبيق BBC Sport يتيح لك تخصيص اشعاراتك المتخصصة في رياضة معينة. و تحديد اي الأخبار التي تحب ان ترسل لك. بالإضافة الى مشاهدة مقاطع فيديو لما تحب ان تتابعه عن الرياضة. و كل ذلك و هو متوفر بشكل مجاني على نظامي Android و IOS

Filgoal

من المواقع العربية المشهورة هو موقع Filgoal الذي يقدم تغطية جيدة للرياضة بشكل كبير. مع تركيزه الأكبر على كرة القدم. Filgoal يقدم لك تطبيقه الخاص بمتابعة كل ما تحب متابعته في عالم الرياضة. كأن تتابع فرقك او دورياتك المفضلة. تحصل على تنبيهات بموعد المباريات. متى تبدأ المباراة. ابرز ما يحدث في المؤتمرات الصحفية. و المزيد من ما تحب متابعته. تطبيق Filgoal يعتبره العديد من الناس افضل تطبيق عربي لمتابعة الأخبار الرياضية حتى الآن. و هو متوفر بشكل مجاني على نظامي Android و IOS