انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد: "روبوت الشرطة" سيحرر المخالفات في المستقبل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 5 مايو 2019 12:51 مساءً - طوّر معهد الأبحاث الأمريكي "SRI International" نموذجاً أولياً لما سيطلق عليه "روبوت الشرطة"، وفقاً لتقارير نشرها موقع "فيوجرزم"، اليوم السبت.

يهدف "روبوت الشرطة" هذا إلى منع الحوادث التي تحدث عندما تقوم الشرطة بإيقاف المخمورين أو غيرهم من ذوي السلوك الإجرامي على حافة الطريق، وتطالبهم بإبراز رخصة القيادة والأوراق الثبوتية للسيارة.

وكان وراء ابتكار هذا الروبوت المهندس روبن بروير، كبير مهندسي أبحاث الروبوتات في شركة "SRI"، وبنى النموذج الأولي وأجرى التجارب عليه في مرآب منزله.

وقال بروير: "مع مثل هذه التفاعلات الخطيرة بين الناس ربما حان الوقت لإرسال الروبوتات والحفاظ على سلامة الشرطة، فهو لا يمكن أن يصاب بأذى أو أن يصيب أحداً بأذى، روبوتنا يذهب بين الناس للحفاظ على الجميع آمناً".

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يُربط "الروبوت الشرطي" بذراع يمكن أن تمتد من جانب سيارة الشرطي للوصول إلى نافذة السيارة المتوقفة أمامها.

وعندها يكون الشرطي قادراً على التواصل مع السائق عبر كاميرا ويب من داخل سيارته.

وبإمكان الروبوت فعل كل شيء؛ إذ يمكنه فحص رخصة القيادة، وتحرير ورقة مخالفة، وحتى نشر موانع أسفل السيارة لمنع أي شخص من الفرار.