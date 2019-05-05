شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أول صاروخ يابانى خاص يصل الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن الآن لليابان أخيرا إدراج نفسها فى صفوف البلدان التى لديها شركات خاصة للفضاء ناجحة، حيث تمكنت شركة الفضاء اليابانية Interstellar Technologies من إطلاق صاروخ MOMO-3 بنجاح، وتمكن من عبور خط كارمان المستخدم للتفرقة بين الغلاف الجوى للأرض والفضاء الخارجى قبل أن ينزل إلى المحيط الهادى.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، رغم أن هذا الأمر لا يزال بداية متواضعة، حيث بقى الصاروخ فى الفضاء لمدة 8 دقائق و35 ثانية، لكنه فى نفس الوقت يعتبر خطوة ناجحة خاصة بعد فشل محاولتين سابقتين للشركة قبل ذلك.

فيما تسعى شركة Interstellar لنقل الأقمار الصناعية الصغيرة إلى المدار بجزء بسيط من تكلفة الإطلاقات الحكومية، وهذا يأخذ الشركة خطوة واحدة نحو تحقيق حلمها.