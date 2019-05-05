شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يضيف معبد أبولو اليونانى إلى بوابة التراث فى محرك بحثه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف محرك البحث على شبكة الإنترنت (جوجل) معبد أبولو بجزيرة ناكسوس اليونانية إلى تطبيق الثقافة والفنون وبوابة التراث المفتوح، التى تسجل رقميا المعالم الأثرية المهمة فى العالم.

وذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية أن (جوجل) أطلق بوابة التراث المفتوح العام الماضى بمناسبة يوم التراث العالمى، ومنذ ذلك الحين تتم إضافة المعلومات ومقاطع الفيديو التى توفر طرق عرض ثلاثية الأبعاد للآثار إلى قاعدة البيانات الخاصة به، وأشارت إلى أنه تمت مؤخراً إضافة معبد ناكسوس الشهير إلى قاعدة البيانات العالمية.

ويضم معبد أبولو، الذى بُنى لكنه لم يكتمل بعد فى القرن السادس قبل الميلاد، بوابة رخامية طويلة تُعرف باسم "بورتارا"، وهى مرئية للسفن التى تبحر فى ناكسوس وأصبحت معلمًا بارزًا للجزيرة.