شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول قطارات مترو أنفاق بلا سائقين أو موظفين فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الاختبارات على أول قطارات مترو أنفاق تعمل بدون سائقين أو موظفين على متن العربات بأسكتلندا، فى خطوة تاريخية تعد الأولى من نوعها فى المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة (سكوتسمان) الأسكتلندية أن هذا أول أسطول من مترو أنفاق جلاسجو الجديد، وتجرى الاختبارات لضمان ملائمته تماما للتشغيل يتم بعدها دخوله خدمة الركاب.

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وأضافت الصحيفة أن الأسطول الجديد من قطارات الأنفاق سيكون بدون سائق، مثل القطارات على سكة حديد دوكلاندز فى لندن، ولكنه سيكون الأول فى المملكة المتحدة الذى لن يكون على متنه أى موظفين آخرين بشكل روتينى فى العربات.

تأتى القطارات الجديدة وأنظمة التحكم والاتصالات فى إطار مشروع تحديث لمترو الأنفاق قيمته 288 مليون جنيه استرلينى ويشمل أيضا عملية تطوير ضخمة للمحطات وأنظمة الأنفاق، وبدأ المشروع فى يوليو 2011 .