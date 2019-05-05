فيفو تعلن عن هاتف vivo S1 Pro

أضافت فيفو Vivo الصينية هاتفًا جديدًا إلى سلسلة S، إذ أطلقت الشركة جهاز الفئة المتوسطة Vivo S1 Pro، والذي تتضمن أبرز ميزاته كاميرا أمامية منبثقة بدقة 32 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ويبدأ بيع هاتف فيفو الجديد في الصين بتاريخ 9 مايو، وسيحتوي على بطارية بسعة 3700 ميلي أمبير، وسيتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon 675 من كوالكوم، وسيشتمل على كاميرا خلفية بمستشعر أساسي بدقة 48 ميجابيكسل.
ويعمل هاتف Vivo S1 Pro بواسطة واجهة المستخدم Funtouch OS 9 المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد باي 9.0 Android Pie، ويأتي بلونين: هما الأزرق Love Blue، والأحمر Coral Red.
ويتشابه vivo S1 Pro مع هاتف Vivo S1 الذي تم إطلاقه في شهر مارس من هذا العام، لكنه يحتوي على Snapdragon 675 بدلًا من معالج MediaTek Helio P70.
ويتضمن الجهاز ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، كما يأتي بمساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة micro SD.
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ويتميز الهاتف الذكي بشاشة Super AMOLED بقياس 6.39 إنشًا، بدقة 2340×1080 بيكسلًا، ونسبة عرض إلى ارتفاع 19.5.9، مع وجود أزرار الصوت والطاقة على الحافة اليمنى، ومستشعر قارئ بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة، التي تحتل نسبة 91.64 في المئة من الواجهة الأمامية للجهاز.
ويدعم الهاتف بطاقتي اتصال SIM، مع وجود منفذ MicroUSB 2.0، وزر على الحافة اليسرى مخصص لتنشيط المساعد الشخصي الرقمي الخاص بالشركة المسمى Jovi.
أما بالنسبة للتصوير، فإن Vivo S1 Pro يحتوي على كاميرا أمامية منبثقة بدقة 32 ميجابيكسل مع فتحة f/2.0، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بمستشعر أساسي بدقة 48 ميجابيكسل، مع فتحة f/1.78، ومستشعر ثانوي بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابيكسل، مع فتحة f/2.2، ومستشعر ثالث للعمق بدقة 5 ميجابيكسل، مع فتحة f/2.4.
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