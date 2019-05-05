علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: صور.. كيف يمكن استخدام الليزر فى الفن بتحويل الكربون لجرافين؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف مجموعة من الصور كيف يتم استخدام الليزر لتحويل الكربون إلى جرافين وتشكيل أعمال فنية فى هذه العملية، وتعاون الكيميائيون من جامعة رايس بهيوستن مع فنان لإنشاء هذه الصور المميزة.

 

فن جرافين 2
فن جرافين 

 

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن الجرافين يوصل الكهرباء، ويمكن استخدام هذه التقنية في النهاية لإنشاء أعمال فنية إلكترونية تفاعلية، بدلاً من الحبر، يتم رسم كل عمل فنى فى الجرافين، والذى يتم إنشاؤه باستخدام طاقة الليزر لتحويل الكربون إلى رقائق مجهرية من الجرافين.

 

ويعد الجرافين شكلا من أشكال الكربون، حيث تتكاثر الذرات فى صفائح منقوشة سداسية الشكل، وقام الباحثون بتطوير طريقة الجرافين المستحث بالليزر فى عام 2014، ويقوم الآن بتطبيق التقنية لإنتاج أعمال فنية فريدة للفريق.

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ليزر جرافين
ليزر جرافين

 

واستخدم الفريق تقنية الليزر لإنشاء عدد من الصور والمناظر الطبيعية التى تصور ساحة موجودة بجامعة رايس، يتمثل أحد الجوانب الجديدة لهذه الأعمال الفنية فى أن الجرافين المستحث بالليزر معدنى ويوصل الكهرباء على عكس الحبر أو الطلاء أو الجرافيت تمامًا بعلامات القلم الرصاص.

 

هذا يعنى أنه على الرغم من أن الأعمال الحالية أكثر تقليدية فإن الرقائق المترابطة داخل صورة الجرافين يمكن أن تشكل بفعالية الأساس لدائرة إلكترونية.

 

فن الجرافين
فن الجرافين

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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