جوجل تختبر روابط للتسوق ضمن مقاطع فيديو يوتيوب

تبحث جوجل عن المزيد من الخيارات لتعزيز مصادر دخلها، وتتمثل إحدى الخيارات في إدراج روابط للتسوق تحت مقاطع فيديو يوتيوب، حيث تجري الشركة اختبارات لعرض المنتجات الموصى بها إلى جانب الأسعار، على منصة مشاركة الفيديو الخاصة بها.

ووفقًا لتقرير جديد، فإن بعض إعلانات الاختبار قد ظهرت تحت مقاطع فيديو لشركة نايك Nike، حيث يؤدي النقر فوقها إلى نقل المشاهد إلى سوق Google Express لإكمال عملية الشراء.

وينضم عدد متزايد من تجار التجزئة إلى سوق Google Express، ويوضح التقرير أن الشركة تتجه إلى تغيير اسم Google Express إلى Google Shopping، مع الاستفادة بشكل أفضل من يوتيوب.

وكانت جوجل قد بدأت في وقت سابق من هذا العام باختبار الصور القابلة للتسوق في عمليات البحث عن الصور، مما يتيح للمعلنين إبراز المنتجات في الإعلانات ضمن نتائج بحث الصور من جوجل، ويقال إن عملاقة البحث تعتمد على هذه الميزات لتعزيز أعمالها التجارية.

وتجري جوجل تجديدات على منتجات التسوق – ليس في الولايات المتحدة فقط، بل في جميع أنحاء العالم – بحيث يبدو أنها جادة في دخول عالم التسوق عبر الإنترنت، ومنافسة أمازون.

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ويعد سوق Google Express بمثابة خدمة توصيل مدعومة من جوجل، حيث يمكن التسوق من متاجر، مثل Walmart، و Target، وCostco، و Walgreens، و PetSmart، عبر تطبيق Google Express.

وأبلغت شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل ويوتيوب، هذا الأسبوع عن إيرادات منتجاتها، مثل هواتف بيكسل Pixel، ومكبرات الصوت المنزلية الذكية، مؤكدة أن هناك فرصًا للنمو.

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وفي الوقت نفسه، ينمو نشاط إعلانات أمازون، مما قد يدفع جوجل إلى التركيز على مصادر الدخل الأخرى، وذلك بالنظر إلى أن الإعلانات تشكل مصدرًا رئيسيًا لدخلها.

وتأخذ جوجل نسبة من البضائع التي يتم بيعها عبر Google Express، وعلى الرغم من أن إيرادات Google Express تتضاءل بجوار دخل متجر أمازون، إلا أن خدمة جوجل قد جنت ما يقل قليلاً عن مليار دولار عام 2018، في حين أن ذراع شركة أمازون للبيع بالتجزئة قد حققت العام الماضي حوالي 141 مليار دولار في أمريكا الشمالية.

وتسيطر أمازون على جزء كبير من قطاع التسوق عبر الإنترنت، وتتوسع بشكل متزايد لتشمل المواقع الفعلية من خلال استحواذها على سلسلة المتاجر Whole Foods، بينما يقوم تجار التجزئة، مثل Target، و Walmart، ببناء خدمات عبر الإنترنت.

ومن المقرر أن تعقد جوجل حدثًا في وقت لاحق من هذا الشهر يسمى Google Marketing Live، والذي كشفت خلاله عن منتجات إعلانية في الماضي، بينما يعقد مؤتمر مطوري الشركة Google I/O 2019 الأسبوع المقبل، وقد يكون هناك أخبار رسمية حول إعلانات منتجات يوتيوب.

وقد جربت منصة يوتيوب بعضًا من مبادرات المبيعات المماثلة في الماضي، إذ سمحت للمبدعين في العام الماضي بإضافة روابط إلى سلعهم أسفل مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وقد تكون تلك الخطوة مقدمة للخطوة الجديدة.

لكن يتعين على جوجل التعامل بحذر مع التجارة الإلكترونية، خاصة بعد تعرضها لغرامة من سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي قدرها 2.7 مليار دولار في عام 2017 بسبب تفضيلها منتجاتها في نتائج البحث.