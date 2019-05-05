شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Spotify تختبر إعلانات صوتية جديدة على قوائم تشغيل الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل Spotify على اختبار الإعلانات التى يتم التحكم فيها عن طريق الصوت لبعض المستخدمين فى الولايات المتحدة، وحاليا العروض الترويجية مخصصة فقط للخدمات الموجودة داخل التطبيق الخاص بها، ولكن قد يتغير ذلك بمرور الوقت.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" فإن طريقة عمل التكنولوجيا ستكون عندما يستمع المستخدمون غير المميزين إلى أغنية، فسوف يسمعون إعلانًا لقائمة تشغيل، وسيتم منحهم بعد ذلك خيار "التشغيل الآن" إذا كانوا مهتمين بالاستماع إلى قائمة التشغيل.

وقال دانيك إيك، الرئيس التنفيذى لشركة سبوتيفى للمستثمرين: "إننا نؤمن بأن الصوت يمثل مجالات حرجة للنمو، لا سيما بالنسبة للموسيقى والمحتوى الصوتى، ونستثمر فيه، ونختبر طرقًا لاستكشاف وتحسين عروضنا فى هذه الساحة".

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ولن تكون الإعلانات متاحة إلا للمستخدمين الذين قاموا بالفعل بتمكين عناصر التحكم فى الصوت فى Spotify، ونظرًا لأن هذا الخيار يتم تمكينه بشكل افتراضى، يمكن للمستخدمين إلغاء الاشتراك من خلال الانتقال إلى "الإعدادات"، ثم تحديد "الإعلانات الممكّنة الصوتية".

وليست Spotify هى الوحيدة التى تختبر هذه التكنولوجيا، حيث قالت خدمة بث الموسيقى باندورا إنها تخطط لاختبار الإعلانات الصوتية التفاعلية فى وقت لاحق من هذا العام، مما يتيح للمستخدمين خيار الاطلاع على المزيد من المحتوى من خلال الرد بـ "نعم" أو "لا".

ويأتى الأمر مع تزايد عدد المستهلكين الذين أصبحوا مرتاحين للتحدث مع المساعدين الصوتيين مثل أمازون أليكسا وأبل siri ومساعد جوجل.