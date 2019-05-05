كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ماذا ننتظر من جوجل خلال مؤتمر Google I/O ؟

متابعة-سنيار: بعد مؤتمر Facebook الذي عُقِد في وقت سابق من هذا الأسبوع، تستعد Google لعقد مؤتمرها السنوي.

سيبدأ المؤتمر المنتظر يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو المقبل ليستمر لثلاثة أيام حتى يوم الخميس 9 مايو وسيعقد في Shoreline Amphitheatre بماونتن فيو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

الحدث الرئيسي للمؤتمر سيبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الولاية الأمريكية، وسيتم بثه عبر قناة جوجل على يوتيوب كبقية الأحداث الرئيسية للمؤتمر.

لم تُطلق جوجل أي بياناً صحفياً عن الإعلانات المرتقبة خلال مؤتمرها القادم ولكن الشركة وكعادتها خلال السنوات الماضية ترسم لنا ملامح أولية لما ننتظره منها بعد أيام.

لم يعد سراً أن جوجل تسعى لاقتحام الفئة المتوسطة للهواتف الذكية، حيث تشير التسريبات إلى أن Google ستعرض هواتف Pixel 3a و 3a XL الجديدة هذا العام، والتي قد تكون أرخص من تلك التي أصدرتها Google في الماضي.

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كما هو الحال دائمًا، من المحتمل أن تسلط Google مزيدًا من الضوء على تحديث Android Q القادم لنظام تشغيل الهاتف المحمول الخاص بها، وقد تم إصدار أول إصدار تجريبي لنظام Android Q في مارس، ومن المنطقي أن تتحدث Google عن الإصدار النهائي في I / O.

على واجهة المنزل الذكي، كانت هناك تسريبات حول Nest Hub Max الجديد في نهاية مارس، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الجهاز الذي يضم شاشة عالية الدقة مقاس 10 بوصة، خلال مؤتمر I / O.

يمكن أن تتحدث Google أيضًا عن Gmail، الذي حصل على عدد من الترقيات في الأشهر الأخيرة، ويمكن أيضًا معالجة خدمة المكالمات الهاتفية من Google Duplex AI التي تم الكشف عنها العام الماضي، والتي لا يزال توفرها محدودا.

وكانت جوجل أعلنت في شهر مارس الماضي عن منصتها الجديدة للألعاب أو ربما يجب أن نسميها خدمتها الجديدة للألعاب حيث أن تشغيل الألعاب لن يعتمد على منصة بعينها بل على أي جهاز يمكن توصيله بالإنترنت.

وقد وعدت Google بإعطاء المزيد من التفاصيل حول خدمتها الجديدة، ومن المتوقع أن يتم ذلك في I / O.