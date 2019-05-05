كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “BrightLoc” ضوء وقفل من الصلب المقوى للدراجة

متابعة-سنيار: قد يكون راكبو الدراجات مهتمين بحملة Kickstarter الجديدة لـ BrightLoc، وهو عبارة عن قفل وأضواء للدراجة.

يحتوي BrightLoc على مصباح أمامي معتمد من FL-1 ويوفر مجموعة واسعة من إعدادات الإضاءة، التي تتراوح من 400 إلى 1000 شمعة.

BrightLoc عبارة عن قفل U مزدوج مزود بأمان 4 × 8، مصنوع من الصلب المقوى، ويأتي حامل تثبيت مزدوج لتوفير أقصى درجات الأمان.

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يوفر BrightLoc رؤية 360 درجة أثناء ركوب الدراجات، وتظل المصابيح الأمامية والخلفية مضاءة عند الاستخدام حتى تتمكن من رؤية الطريق.

BrightLoc متوفر للدعم على Kickstarter، مع تعهدات تبدأ من 54 دولارًا أو ما يقرب من 41 جنيهًا إسترلينيًا، مما يوفر خصمًا كبيرًا بنسبة 55٪ من سعر التجزئة الموصى به والذي سيصبح ساريًا بمجرد انتهاء حملة التمويل الجماعي، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الشحن في جميع أنحاء العالم في وقت قريب من أغسطس 2019.